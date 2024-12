Carnaval de São Luiz do Paraitinga com a Banda Estrambelhados chega à cidades próximas a São Paulo

A banda Estrambelhados completou 20 anos de trajetória em 2024. Para celebrar esse marco na carreira, o grupo apresenta a “Turnê – 20 anos de Banda Estrambelhados” que propõe a realização de 15 shows completos e gratuito, em espaços públicos de 15 municípios do estado de São Paulo. Toda a turnê contará com recursos de acessibilidade como intérpretes de libras nos shows e audiodescrição e libras nas postagens.

Esta circulação de shows foi contemplada pelo edital 20/2023 da Lei Paulo Gustavo/SP – realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A banda Estrambelhados tornou-se uma das grandes referências do carnaval de São Luiz do Paraitinga, que é a maior festa popular da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte e considerado um dos 10 melhores carnavais do Brasil, recebendo cerca de 150 mil foliões durante sua realização. Uma das principais singularidades e pilares deste sucesso é a marchinha”, que se tornou não somente o gênero musical oficial da festa, mas a síntese da identidade da cultura local.

Desde então, a banda vem renovando continuamente a marchinha, propondo uma mistura eclética de ritmos e estilos, que combinam elementos da música regional, cultura popular, rock, reggae, pop e influências contemporâneas. Em sua trajetória de duas décadas, a banda lançou 03 (três) discos, 01 (um) EP e 04 (quatro) singles. Todas as músicas da banda estão disponíveis nas principais plataformas de streaming.

Ao longo da carreira, a banda realizou diversas apresentações importantes, tais como: Virada Cultural de São Paulo; Virada Cultural do Estado; shows em diversas unidades do Sesc como Pompeia, São José dos Campos, Pinheiros, Ipiranga, Itaquera, Taubaté, entre outros; show no Teatro Fiesp/Sesi junto com o grupo Paranga, outra forte referência musical da cidade; Circuito Cultural do Estado de São Paulo; show no Teatro Funarte, em São Paulo, em comemoração aos 30 anos do Lira Paulistana, com participação de Dante Ozzetti, Suzana Salles e Galvão Frade; participação no “Festival Centro Cultural Banco do Brasil de Carnaval de São Luiz do Paraitinga; em 2020, promoveu um palco em parceria com o Bloco Juca Teles e o Grupo Paranga no carnaval de São Paulo; e mais recentemente, realizou um show virtual na Virada SP Online de São Luiz do Paraitinga, promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, cuja edição contou também com um show de Alceu Valença. Além disso, a banda acumula inúmeras apresentações na cidade natal e nos mais diversos municípios do Estado de São Paulo.

Show “20 anos da Banda Estrambelhados”

O atual show propõe uma sonoridade ainda mais pop para a marchinha, empregando uma roupagem contemporânea, propondo uma mistura de sons, ritmos e timbres, onde guitarras, sintetizadores e elementos eletrônicos convergem perfeitamente com os tradicionais naipes de metais. A banda traz uma abordagem irreverente e descontraída em sua performance, associada a uma estética teatral criativa e espontânea.

O repertório do show é composto por algumas das músicas mais representativas do carnaval luizense e contam com as canções mais marcantes da discografia da banda. Além disso, o show conta com as músicas dos blocos mais tradicionais da festa local, como: Juca Teles, Barbosa, Balacobaco e Maricota.

Banda Estrambelhados é formada por Leandro Barbosa – voz, Netto Campos voz e teclado, Rodolfo Figueira – voz e violão, Renato Frade – contrabaixo, Rafael Cursino – violão, João Gaspar – guitarra, Lucas Augusto – trompete, Léo Couto – saxofone e direção musical, Flávio Júnior – trombone, Archanjo dos Santos – percussão, Paulo Buiu – bateria.

Informações do grupo e da turnê em :

https://www.instagram.com/estrambelhados.oficial/

AGENDA TURNÊ STRAMBERS



DEZEMBRO

15 – Mairiporã (domingo 15h)

21 – São Roque (sábado 19h30)

22 – Socorro (domingo 19h30)

28 – São Luiz do Paraitinga (sábado 21h)

31 – São José do Barreiro (terça 16h)



JANEIRO

03 – Serra Negra (sexta)

11 – Pindamonhangaba (sábado)

18 – Paraibuna (sábado)

19 – Ilha Bela (domingo)

23 – Diadema (quinta)

24 – Iguape (sexta)

25 – São Paulo (sábado)

26 – Santo André (domingo)

30 – São José dos Campos (quinta)



Fevereiro

02 – Campos do Jordão (domingo)



Serviço Mairiporã



Local: Parque Linear Central – Avenida Nipo Brasileira

Horário: 15h

Gratuito