Ingressos The Town Card esgotam em quatro horas

Na noite desta quinta-feira, 20, o The Town, maior festival de música, cultura e arte de São Paulo vendeu, na plataforma da Ticketmaster Brasil, todo o montante disponibilizado de The Town Card – que equivale a um ingresso de gramado, sem data pré-definida e válido para um dia do evento. Assim como em 2023, os Cards fizeram um grande sucesso ao se esgotarem em quatro horas, reforçando toda a potência do festival antes mesmo do anúncio de todos os artistas do line-up.

Aqueles que não conseguiram adquirir um ingresso hoje, podem começar a se preparar para a venda geral, que será anunciada logo em breve pelo festival. Esta será a última oportunidade de fazer parte da segunda edição do The Town, que já tem no line-up nomes como Green Day, Mariah Carey, Katy Perry, Sex Pistols feat. Frank Carter, Jessie J, Camila Cabello, Bruce Dickinson, Ivete Sangalo, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22, Inocentes & Supla, Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy, Jacob Collier, entre outros. O The Town acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025.

Equivalente a um ingresso de gramado, o The Town Card permite que, quem o adquirir, escolha a data de sua preferência posteriormente, garantindo acesso ao evento antes mesmo da confirmação completa do line-up, sem se preocupar com o andamento da venda geral.

O The Town Card foi vendido por R$ 895,00 a inteira e R$ 447,50 a meia-entrada e não há cobrança de taxa de conveniência, com limite de compra de, no máximo, quatro ingressos por CPF, sendo uma meia-entrada.

Uma nova Cidade da Música

Nesta próxima edição, a Cidade da Música vai proporcionar uma atmosfera emocionante, com diversas experiências que o público poderá viver nos 360 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos. Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square, além de espaços como a Market Square ganham novas localizações, visando uma visita ainda mais mágica à Cidade da Música. Além das mudanças de espaços já conhecidos pelo público, o The Town também ganhará novos palcos, experiências e atrações icônicos que serão divulgados em breve, refletindo o olhar da Rock World em sempre evoluir a cada nova edição de seus festivais.

Programado para receber quatro shows por dia de grandes artistas nacionais e internacionais, o gigante Skyline, que mantém o mesmo lugar que ficou na última edição e já chama atenção por si só com sua cenografia inspirada nos arranha-céus de São Paulo, chega ainda mais robusto, com 300m2 de led, o dobro da quantidade da primeira edição. Já o The One, aonde a música vai além da música, trazendo artistas potentes, mais de 30 telões de LED e uma cenografia inspirada nos museus de arte de São Paulo, ganha uma nova localização. Ele estará no lugar em que em 2023 ficava o Megadrop, em frente onde era o The Town Club Lounge, e passa a contar com um amplo anfiteatro natural, garantindo uma visão privilegiada dos shows. Também será em frente ao The One que o Lounge Club, exclusivo para clientes The Town Club Rockstar, estará localizado.

O retorno triunfal do São Paulo Square terá uma novidade. O palco, sucesso na primeira edição, também ganhou uma nova localização e ficará no local onde estava o The One em 2023. Carregando uma trilha sonora composta, principalmente, de jazz e blues, gêneros que serão os mais presentes no palco, sua estrutura é inspirada em arquiteturas históricas marcantes da metrópole e na região em que a cidade foi fundada. Enquanto isso, o Factory passa a ocupar o espaço que era da São Paulo Square e ganha uma área de anfiteatro natural mais ampla para o público aproveitar cada segundo dos shows. Este icônico palco é inspirado nos antigos galpões das fábricas da zona industrial de São Paulo, se transformando em um verdadeiro espaço para grandes talentos da música nacional e internacional.

A sofisticada Market Square, que contou com a assinatura do renomado chef Alex Atala na edição de 2023, também terá uma nova posição e ficará localizada próxima ao espaço que antes pertencia ao Factory. Com o melhor que a gastronomia tem a oferecer, diferentes quiosques e opções de bebidas e comidas que dão água na boca, o espaço será coberto e climatizado. Quem vai frequentar a Cidade da Música em 2025 poderá experimentar as delícias disponíveis que ainda serão anunciadas pela organização do festival. Brinquedos gigantes e radicais também estarão presentes na Cidade da Música, trazendo toda uma atmosfera mágica de parque de diversões para o local. Durante todos os dias do The Town, os fãs vão se divertir com a Tirolesa, que vai passar na frente do Skyline, proporcionando uma visão privilegiada do palco; com a Roda Gigante, aproveitando a vista panorâmica da Cidade da Música; e com o Megadrop e a Montanha Russa, as atrações mais emocionantes e divertidas do espaço.

Outra novidade para este ano será um espetáculo aéreo no céu da Cidade da Música. Responsável por proporcionar diversos espetáculos de tirar o fôlego, a Esquadrilha Céu executa demonstrações aéreas em vários eventos pelo Brasil, exibindo manobras acrobáticas de voo em formação. As atividades da marca tiveram início no ano de 2011, no antigo Clube Céu, às margens da Lagoa de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e desde lá os pilotos já acumularam mais de 25.000 horas de voo. O público poderá conferir o espetáculo em todas as datas do The Town.