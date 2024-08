Influenciadores fitness incentivam jovens a buscar academias

As academias passaram a fazer cada vez mais parte do dia a dia de jovens entre 12 e 18 anos, segundo dados observados pela Academia Gaviões. Em 2018, apenas 1% dos alunos eram menores de idade. Já de 2020 a 2022, esse público passou para 2,8%, chegando a 5,5% nos últimos dois anos. Atualmente, algumas das unidades da rede contam com cerca de 8% desse perfil. Na prática, enquanto a rotina saudável ganha espaço no estilo de vida dos brasileiros, os influenciadores fitness crescem nas redes sociais, o que contribui para o aumento da visibilidade desse lifestyle, que começa a atingir novas audiências.

Um estudo da agência de dados Ponto Map identificou que informações relacionadas ao estilo de vida fitness são capazes de gerar cerca de 64,7% de engajamento na internet. Diante desse contexto, surgem movimentos como o Gym Tok, que nada mais é do que criadores adolescentes falando de suas rotinas em academias. Daniel Bianchi e Enzo Rocati são grandes adeptos a esse tipo de produção de conteúdo.

“É fato que o digital veio revolucionar a rotina das pessoas, independente de suas idades. No caso dos jovens, vemos que há um forte interesse por temas em alta nas redes sociais, onde passam boa parte de seu tempo. Por isso, é um movimento natural que esse público passe a frequentar ainda mais espaços com foco no bem-estar físico”, diz Anderson da Silva, educador físico e líder de unidade da Academia Gaviões.

De acordo com o profissional, não há uma idade mínima para ingressar no universo das academias, mas que o foco do aluno na adolescência deve estar na consciência corporal. “Além de priorizar o desenvolvimento do senso espacial, equilíbrio e raciocínio, uma preocupação nessa fase precisa ser a composição da musculatura e a manutenção dela. Por isso, lutas, danças e musculação adaptativa também são fundamentais para esse público”, explica. Silva ainda selecionou os principais movimentos que podem ajudar os jovens a alcançar esses objetivos, confira abaixo:

Desenvolvimento de ombros

“Este exercício consiste em flexão de cotovelos, acima da cabeça, com referência superior a linha do ombro. O intuito é promover o fortalecimento dos ombros a fim de melhorar a postura cervical, evitando assim diversos problemas relacionados ao pescoço e à cabeça”, revela o educador.

Supino máquina vertical

“Aqui a intenção é potencializar os músculos do tórax, além de trabalhar a musculatura dorsal e intercostal a fim de ajudar no alinhamento corporal. Para a realização desse movimento, basta sentar no equipamento, regulando altura e peso. Em seguida, empurrar as manoplas, que já estão direcionadas, respeitando a cadência do exercício”, esclarece o profissional.

Cadeira extensora

“A cadeira é excelente para quem está dando os primeiros passos na construção muscular. Basicamente, o exercício consiste em ajustar o quadril em toda a extensão do assento do aparelho, isolando toda a parte posterior da coxa, o que irá proporcionar a ativação da musculatura na parte superior do membro. Em seguida, encaixe os pés no suporte inferior, ajustando a carga e realizando a flexão”, pontua o especialista.

Abdominal supra máquina

“Uma boa estruturação do core (músculos do abdômen, costas e pelve) é imprescindível para qualquer idade. Ao praticar o abdominal supra, é possível fortalecer a região do diafragma, auxiliando a melhorar a respiração e de forma secundária trabalhando a lomba. Nesta prática, o movimento se resume em deitar de costas, flexionar as pernas no apoio do equipamento e gerar a compressão abdominal ao levantar os ombros”, descreve Silva.

Por fim, o especialista reforça o quanto os influenciadores fitness podem servir de inspiração para esse início dos jovens na academia, mas que essa aproximação deve ser feita com cautela. “Para ser realmente saudável, cada treino precisa ser montado com base nas necessidades e limitações de cada indivíduo. Sendo assim, antes de começar a prática do exercício físico, o ideal é ir em busca de um médico. O clínico geral é o mais indicado, já que irá ajudar esse jovem em uma bateria de exames e a verificar todas as questões fisiológicas do corpo”, finaliza.