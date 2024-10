Influenciadora tem veículos de luxo, joias e celulares apreendidos em MG

Uma influenciadora digital investigada por divulgar jogos de azar e rifas foi alvo de mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte.

Foram apreendidos dois automóveis de luxo, uma moto aquática, três celulares -sendo um lacrado, que seria rifado-, além de joias e um simulacro de arma de fogo. Segundo a polícia, a suspeita tentou esconder a localização de um dos veículos e da moto aquática, mas os bens foram localizados pela corporação nesta quarta-feira (24).

A mulher, 25, afirmou que recebia cerca de R$ 40.000 por mês pelas atividades realizadas nas redes sociais. Metade desse valor seria graças às plataformas de jogos de azar, sem considerar o lucro das rifas.

Suspeita obtinha lucro pela divulgação de plataformas de apostas hospedadas no exterior e promovia rifas ilegalmente. A investigação da Polícia Civil mostrou também que a mulher ostentava bens luxuosos e viagens internacionais, o que teria evidenciado indícios dos crimes e de lavagem de dinheiro.

A expedição do mandado ocorreu após análise das movimentações financeiras da suspeita. Foram constatadas transações pulverizadas de cerca de R$ 2 milhões, o que, segundo a polícia, seria incompatível com a capacidade financeira da influenciadora.

Os bens apreendidos serão periciados e as investigações continuam. O UOL tenta localizar a defesa da influenciadora. O espaço permanece aberto.