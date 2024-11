Inflação oficial acelera em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), responsável por antecipar a inflação oficial do país, registrou uma variação de 0,62% em novembro, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este resultado supera tanto o índice de 0,54% observado no mês anterior quanto os 0,33% registrados em novembro do ano passado. No acumulado de 2023, o IPCA-15 apresenta uma alta de 4,35%, enquanto nos últimos 12 meses o índice alcançou 4,77%.

Dos nove grupos de despesas avaliados pelo IBGE, oito apresentaram elevação nos preços na prévia de novembro. O setor de alimentos e bebidas liderou esse aumento, com um crescimento significativo de 1,34% no período analisado.

Produtos como óleo de soja, tomate e carnes foram os que mais contribuíram para a alta dos preços alimentícios, com incrementos respectivos de 8,38%, 8,15% e 7,54%.

O setor de transportes também se destacou pela inflação expressiva de 0,82%, revertendo a deflação de 0,33% verificada no mês anterior. Os principais responsáveis por essa alta foram as passagens aéreas, que subiram expressivos 22,56%, seguidas por ônibus urbano (1,34%), gás veicular (1,06%) e gasolina (0,07%).

Além disso, outros setores também registraram aumentos nos preços: despesas pessoais (0,83%), habitação (0,22%), vestuário (0,36%), saúde e cuidados pessoais (0,18%) e comunicação (0,11%). O único grupo a apresentar deflação foi o de educação, com uma ligeira queda de 0,01%.

A coleta dos dados para o IPCA-15 de novembro abrangeu o período entre 12 de outubro e 12 de novembro deste ano e foi comparada aos preços registrados entre 14 de setembro e 11 de outubro.