Inflação na Argentina tem menor índice desde 2020

A inflação mensal na Argentina apresentou uma significativa redução, alcançando 2,2% em janeiro de 2024, o índice mais baixo desde julho de 2020. Este resultado ocorre após a ascensão do presidente Javier Milei ao cargo, que se deu há pouco mais de um ano, coincidindo com a implementação de medidas de austeridade destinadas a estabilizar a economia do país.

Redução surpreende especialistas

O aumento no índice de preços ao consumidor ficou abaixo das previsões de especialistas, que esperavam uma alta de 2,3%, e também é inferior aos 2,7% registrados em dezembro. Esta diminuição representa um importante triunfo para o governo de Milei, que busca manter a tendência positiva durante as negociações para um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Indec), a inflação acumulada nos últimos doze meses caiu para 84,5%, o primeiro registro abaixo de 100% desde janeiro de 2023.

Setores impactados

A alta nos preços foi impulsionada principalmente pelo setor de restaurantes e hotéis (5,3%), enquanto vestuário e calçados registraram queda de 0,7%. O governo implementou um ajuste fiscal que reduziu gastos públicos em 4,7% do PIB, segundo o Instituto Argentino de Análise Fiscal (Iaraf).

O objetivo de Milei é manter a inflação abaixo de 2% para eliminar controles de capital, mas analistas permanecem cautelosos. Apesar do superávit fiscal anual conquistado pela primeira vez desde 2010, o país enfrenta recessão e aumento da pobreza, que atingiu 52,9% no primeiro semestre.