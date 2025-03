Inflação e juros elevados reduzem ainda mais as expectativas do empresariado em São Paulo

O empresariado paulistano está ressabiado. É o que captura, agora, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), em fevereiro. Refletindo a piora do ambiente macroeconômico devido à alta do dólar, à inflação elevada, aos juros cada vez maiores e à incerteza fiscal, o indicador caiu 4,4% em relação a janeiro — a terceira retração seguida —, atingindo 103,2 pontos. Na comparação anual, a redução foi ainda maior: -6,4%.



Entre as variáveis que compõem o ICEC, o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) puxou o resultado negativo, especialmente pelo item que mede as expectativas em relação à economia (-6,6%). Com isso, o IEEC atingiu o menor nível de confiança desde maio de 2021, caindo para 129,2 pontos.



Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC)

Série histórica (13 meses)

Fonte: FecomercioSP.



Já o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) registrou o menor nível de confiança desde abril de 2024, com uma queda de 4,4%, permanecendo em 100,2 pontos. A intenção de efetivar novas contratações foi o item que mais influenciou na queda (-7,5%). O Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), por sua vez, registrou uma queda de 4%, passando para 80,2 pontos. O subíndice relacionado à economia foi o principal responsável, com uma variação negativa de 6,7%.



Em relação a janeiro de 2024, o IEEC caiu 6,7%, o IIEC teve queda de 0,4% e o ICAEC recuou 13,1%.



ICAEC, IEEC e IIEC

Série histórica (13 meses)

Fonte: FecomercioSP.

Índice de Expansão do Comércio

Outro índice que apresentou retração pelo terceiro mês seguido foi o Índice de Expansão do Comércio (IEC). O aumento do endividamento entre os consumidores, somado aos juros e à inflação elevados, tem reduzido a intenção de compra das famílias, encarecendo as operações das empresas e tornando os comerciantes mais cautelosos quanto a novos investimentos e contratações.



O IEC caiu 5,7% em fevereiro, recuando para 103,2 pontos. Contudo, na comparação anual, o indicador registrou alta de 4%.



O Índice de Expectativa para Contratações de Funcionários (ECF), uma das variáveis que compõem o IEC, registrou queda de 7,5%, passando para 111,7 pontos. Já o Índice de Nível de Investimentos das Empresas (NIE), que mede a propensão dos empresários para realizar novos investimentos, recuou 3,5%, caindo para 94,8 pontos. Na comparação interanual, o primeiro registrou uma regressão de 1,4%, enquanto o segundo avançou 0,5%.

Índice de Expansão do Comércio (IEC)

Série histórica (13 meses)

Fonte: FecomercioSP.



Cautela

Para a FecomercioSP, os empresários devem seguir com cautela e prudência diante das incertezas da economia. Para tomar decisões assertivas, é importante basear-se em números e resultados, ajustando as estratégias de acordo com o caixa da empresa. Realizar liquidações de produtos com boa margem de contribuição é uma estratégia recomendada para melhorar o fluxo de caixa e abrir espaço para novos investimentos.



Com o aumento das incertezas econômicas, o momento é de reavaliar cenários, evitar o excesso de endividamento e realizar investimentos estratégicos, que tenham retorno rápido e exijam menor capital investido.



Notas metodológicas

ICEC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) contempla a percepção do setor em relação ao seu segmento, à sua empresa e à economia do País. São entrevistas feitas em painel fixo de empresas, com amostragem segmentada por setor (não duráveis, semiduráveis e duráveis) e por porte de empresa (até 50 empregados e mais de 50 empregados). As questões agrupadas formam o ICEC, que, por sua vez, pode ser decomposto em outros subíndices que avaliam as perspectivas futuras, a avaliação presente e as estratégias dos empresários mediante o cenário econômico. A pesquisa refere-se ao município de São Paulo, contudo sua base amostral reflete o cenário da região metropolitana.



IEC

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) é apurado todo mês pela FecomercioSP, desde junho de 2011, com dados de cerca de 600 empresários. O indicador vai de 0 a 200 pontos, representando, respectivamente, desinteresse e interesse absolutos na expansão de seus negócios. A análise dos dados identifica a perspectiva dos empresários do comércio em relação a contratações, compra de máquinas ou equipamentos, e abertura de novas lojas. Apesar de esta pesquisa também se referir ao município de São Paulo, sua base amostral abarca a região metropolitana.