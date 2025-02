Inflação de 2025 sobe pela 19ª semana e ultrapassa meta do BC

O relatório Focus, uma importante ferramenta de acompanhamento econômico do Banco Central, revela que a mediana das projeções para o IPCA de 2025 subiu pela 19ª semana consecutiva, passando de 5,60% para 5,65%. O índice está 1,15 ponto percentual acima do teto da meta, que é 4,50%. Há um mês, a previsão era de 5,50%. Considerando as 105 estimativas revisadas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa subiu de 5,58% para 5,66%.

De acordo com o Banco Central, caso as projeções se concretizem, a inflação acumulada nos próximos 12 meses ficará acima do limite da meta por seis meses consecutivos.

A previsão para o IPCA de 2026 também apresenta tendência de alta, registrando um aumento pela nona semana seguida, passando de 4,35% para 4,40%. Um mês atrás, essa projeção era 4,22%. Para as 102 estimativas atualizadas recentemente, a previsão variou de 4,23% para 4,36%.

Selic pode chegar a 14,25% em março

Na última reunião realizada em janeiro, o Copom decidiu elevar a taxa Selic em um ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25%. Além disso, já sinalizou um novo aumento para março, com previsão de 14,25%.

O horizonte considerado pelo Banco Central é o terceiro trimestre de 2026, quando se espera que a inflação atinja 4,0%, conforme o cenário de referência. Para 2027, a mediana da inflação permanece em 4%, um leve aumento em relação aos 3,90% registrados quatro semanas atrás. Já a projeção para o IPCA de 2028 sofreu uma pequena redução, passando de 3,80% para 3,79%, após seis semanas consecutivas em alta. Um mês atrás, essa estimativa era de 3,73%.

A expectativa para a Selic ao final de 2025 permanece estável em 15% pela sétima semana. Entre as 90 projeções revisadas recentemente, essa taxa se manteve inalterada. Para o final de 2026, considerando as últimas atualizações (87 estimativas), a taxa seguiu em 12,50%. Já a previsão para 2027, que há quatro semanas era de 10,38%, agora está em 10,50%. Para 2028, a taxa continua projetada em 10%, mantendo-se nesse patamar pela nona semana consecutiva.

Na ata da reunião do Copom em janeiro, foi destacado que a elevação dos juros é compatível com a estratégia adotada para trazer a inflação para perto da meta no horizonte relevante. O colegiado projeta uma inflação de 5,2% para 2025 e mantém a expectativa de 4% para o terceiro trimestre de 2026.

A mediana do relatório Focus para o crescimento do PIB brasileiro em 2025 estabilizou-se em 2,01%, ligeiramente abaixo dos 2,06% registrados um mês antes. Quando consideradas apenas as últimas atualizações (69 projeções), essa estimativa passou para os atuais 2%. Para 2026, a expectativa também se manteve estável em 1,70%, enquanto que há quatro semanas estava em 1,72%. A previsão para o crescimento do PIB em 2027 subiu levemente de 1,98% para 2%, enquanto a estimativa para 2028 continua fixa há 50 semanas em 2%.

O Banco Central projeta um crescimento econômico brasileiro de 3,50% para 2024 e estima uma expansão modesta de 2,10% para 2025, conforme apontado no mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Por fim, a mediana do relatório Focus para a cotação do dólar ao final de 2025 apresentou uma leve queda, passando de R$6,00 para R$5,99. Essa é a primeira vez que a previsão fica abaixo da linha dos R$6,00 desde 13 de janeiro deste ano.