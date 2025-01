Indígenas de Dez Etnias Protestam em Frente à Secretaria de Educação do Pará

Em uma ação significativa, representantes de dez etnias indígenas estão ocupando, nesta terça-feira, a sede da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). O protesto, que conta com a participação de mais de cem líderes comunitários, expressa forte oposição à proposta de transformação das aulas presenciais em formato online. Além disso, os manifestantes exigem a continuidade do Sistema Modular de Ensino (Some), uma abordagem educacional que proporciona o ensino médio em regiões remotas, essenciais para a formação dos estudantes indígenas.

A mobilização ganhou contornos tensos quando alguns participantes conseguiram derrubar um portão na entrada da sede da Seduc, levando ao deslocamento de policiais militares (PMs) para o local a fim de garantir a ordem durante os atos. Os indígenas defendem que a modalidade Some é crucial para assegurar o acesso à educação de qualidade nas áreas onde vivem, ressaltando a importância da educação presencial para suas comunidades.

A situação reflete um momento crítico na intersecção entre educação e direitos indígenas no Brasil, evidenciando as lutas contínuas dessas populações por reconhecimento e respeito às suas necessidades educacionais específicas.