Indicador Antecedente de Emprego sobe 0,5 ponto em junho ante maio, para 79,4 pontos, diz FGV

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 0,5 ponto na passagem de maio para junho, para 79,4 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp ficou estável.

“A melhora do indicador no mês recupera parte do que foi perdido em maio e mostra que a queda em maio não interrompeu a trajetória positiva iniciada em 2023. O mercado de trabalho tem se mostrado aquecido e o IAEmp sugere uma continuidade desse cenário, talvez em ritmo menos intenso. A continuidade da retomada do indicador depende da evolução da atividade econômica e do controle da incerteza, pontos que são fundamentais nas decisões de contratações por parte dos empresários”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Em junho, quatro dos sete componentes do IAEmp contribuíram positivamente para o resultado. Os melhores desempenhos no mês foram dos itens Situação Atual dos Negócios da Indústria, com impacto de +0,9 ponto, Emprego Previsto da Indústria, com impacto de +0,4 ponto, e Emprego Previsto de Serviços, com impacto de +0,2 ponto. O principal impacto negativo foi do item Situação Atual dos Negócios de Serviços, com -0,8 ponto.