Inclusão e formação cultural são destaques do Museu Índia Vanuíre, em Tupã

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), tem uma programação com várias atividades que valorizam a memória social, a diversidade cultural e as expressões indígenas.

Aos fins de semana, o projeto Família no Museu propõe oficinas inspiradas na exposição temporária “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”. No dia 12, professores da rede municipal participam de um encontro sobre história local e cultura indígena. Já no dia 14, o projeto Museu e Cidadania promove uma atividade inclusiva sobre a imigração japonesa, em referência ao “Hinamatsuri”, o Dia da Menina no Japão.

O público também pode visitar exposições temporárias que abordam a presença negra em Tupã, os grafismos indígenas e o artesanato dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa. Confira a programação completa abaixo.

Família no Museu

Aos sábados e domingos, o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre convida as famílias a participarem de suas oficinas culturais. A programação propõe atividades lúdicas e reflexivas, criando oportunidades para uma conexão mais profunda entre o público e o Museu.

Neste mês, as atividades estão relacionadas à exposição temporária “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”, que valoriza expressões tradicionais e preserva conhecimentos transmitidos de geração em geração.

Por meio de um quebra-cabeças temático, a equipe educativa abordará a cultura das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá, estimulando a interação cultural, familiar e histórica dos participantes.

Datas: todos os sábado e domingos do mês de março

Horário: das 10h às 17h

Gratuito

Museu promove encontros com professores da rede municipal de Tupã (SP)

O Museu vai realizar dois encontros com docentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Tupã (SP), com o objetivo de fortalecer o papel dos professores como multiplicadores do conhecimento.

No primeiro encontro, os educadores terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a história do município, incluindo a trajetória de seu fundador, Luiz de Souza Leão. Já no segundo, a atividade será voltada à exploração do espaço expositivo do Museu e contará com a participação da pesquisadora Lidiane Damaceno Cotuí, que discutirá a cultura indígena e aspectos etnográficos.

A iniciativa busca ampliar o diálogo entre o Museu e a comunidade escolar, promovendo reflexões sobre a história local e a valorização da diversidade cultural.

Datas: 12 e 26 de março

Horário: às 10h

Informações: (14) 3491-2333

Museu promove atividades inclusivas com foco na imigração japonesa

O projeto Museu e Cidadania, iniciativa voltada à inclusão sociocultural de pessoas com deficiência, desenvolve ações educativas e lúdicas que utilizam o acervo do Museu como ferramenta para fortalecer o sentimento de pertencimento e resgatar memórias individuais e coletivas.

Neste mês, as atividades abordarão a imigração japonesa, em referência ao Hinamatsuri, o “Dia da Menina”, celebrado no Japão em 3 de março. A programação incluirá reflexões sobre a cultura japonesa e a degustação de um alimento típico do país asiático, promovendo novas experiências e o diálogo intercultural.

Data: 14 de março

Horário: das 9h às 10h

Informações: (14) 3491-2333

Exposições temporárias

Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã

A mostra visa recuperar a história muitas vezes invisibilizada da população negra na cidade de Tupã (SP), destacando suas contribuições essenciais para a formação social, cultural e econômica da região.

Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista

A exposição destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra é um compromisso de respeito e preservação cultural.

A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre apresenta uma exposição dedicada ao artesanato dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra destaca o patrimônio cultural e a sabedoria ancestral dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa por meio de uma seleção de peças artesanais que refletem a identidade e as tradições dessas comunidades.

Datas: terça-feira a domingo

Horário: das 9h às 18h

Gratuito

Outras atividades no mês de março

Curso para Professores

Data: 26 de março, às 10h

Aguçando as Memórias

Data: 18 e 25 de março, das 15h às 16h30

O Olhar é o Sentir pelas Mãos

Data: 28 de março, das 13h às 15h

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

