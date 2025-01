Incêndios em Los Angeles destroem obras icônicas de Andy Warhol

Los Angeles tem enfrentado uma série de incêndios devastadores, resultando em perdas significativas para o cenário artístico local. Segundo Simon de Burgh Codrington, diretor da Risk Strategies, este pode ser “um dos maiores desastres de arte na história dos Estados Unidos”.

Entre as perdas já confirmadas, destacam-se cerca de 30 obras do renomado artista Andy Warhol, um ícone do movimento pop art. A coleção pertencia a Ron Rivlin, um colecionador cuja residência foi consumida pelas chamas. Entre as peças perdidas estavam impressões icônicas, como as latas de sopa Campbell e imagens de personagens populares como Mickey Mouse e Superman. Apesar do esforço para salvar sua coleção, Rivlin conseguiu recuperar apenas três obras de Warhol, enquanto mais de 200 peças de outros artistas, incluindo Keith Haring e Damien Hirst, foram totalmente destruídas.

Outra grande perda mencionada pelo New York Times diz respeito a cerca de 100.000 partituras do compositor Arnold Schoenberg, que estavam na casa de seu filho, Larry Schoenberg. Larry gerenciava a Belmont Music Publishing a partir de sua residência, onde também eram armazenados livros e fotografias valiosas. Embora os manuscritos originais estejam seguros em Viena, a reconstrução das partituras apresentará desafios significativos devido à destruição dos backups digitais no incêndio.

No campo musical, o DJ e produtor de hip-hop Madlib também sofreu severas consequências. Segundo informações da Vulture, ele perdeu “décadas de músicas” e equipamentos essenciais para sua produção.

Além disso, a biblioteca do autor Gary Indiana, que havia sido recentemente transferida para uma nova residência em Altadena, Califórnia, foi igualmente obliterada pelos incêndios, resultando na perda total de sua coleção.