Incêndio no Rio: Veja as escolas de samba prejudicadas

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio devastador atingiu a fábrica Maximus Confecções, localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, comprometendo significativamente a produção de fantasias para o Carnaval de 2025. Esta confecção é responsável por fornecer cerca de 60% dos tecidos utilizados por diversas escolas de samba da cidade, especialmente aquelas que competem na Série Ouro.

Escolas de Samba Afetadas

As consequências do incidente têm gerado grande apreensão entre as agremiações que dependem dessa produção. Dirigentes das escolas estão atualmente avaliando os danos e buscando soluções viáveis para garantir a realização dos desfiles programados.

A escola Império Serrano, uma das mais afetadas, lamentou a situação em suas redes sociais, afirmando que toda a sua produção estava armazenada na fábrica. “Estamos focados em assegurar a segurança de todos os envolvidos nesse acidente. Assim que tivermos mais informações sobre os danos, comunicaremos,” informou a agremiação.

Outras escolas e as consequências

A Unidos da Ponte também confirmou que todas as suas fantasias estavam sendo confeccionadas na unidade atingida pelo fogo. “É fundamental priorizar a segurança de todos que estavam presentes no local,” destacou a escola em sua declaração.

Outra agremiação impactada foi a Unidos de Bangu, que também viu sua produção comprometida. A escola reforçou a importância de aguardar informações mais precisas sobre os danos causados pelo incêndio.

O presidente da Porto da Pedra, Fabricio Montibelo, mencionou que duas alas, além de placas e tecidos, estavam em fase de confecção na fábrica, com algumas peças previstas para entrega ainda nesta quarta-feira. “Nossa maior preocupação é com a integridade física dos colaboradores envolvidos na produção do espetáculo. Isso é o que nos motiva neste momento,” afirmou Montibelo.

Solidariedade das escolas

Carlos Eduardo, presidente da União do Parque Acari, manifestou sua solidariedade às escolas afetadas. Ele destacou que sua agremiação também sofreu impacto, pois algumas de suas alas estavam sendo confeccionadas na fábrica incendiada.

A União da Ilha do Governador relatou que suas perdas foram limitadas a materiais e acredita ter tempo suficiente para reconstituir as fantasias. A escola recordou um incêndio ocorrido em 2011 e se mostrou solidária às demais agremiações prejudicadas. “Estamos à disposição para ajudar no que for necessário e em oração pela rápida recuperação das pessoas feridas,” declarou.