Incêndio em fábrica compromete fantasias do Império Serrano para o Carnaval 2025

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio de grandes proporções atingiu a Maximus Confecções, localizada no bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente chamou a atenção da comunidade e mobilizou as equipes de emergência.

A escola de samba Império Serrano, em comunicado oficial, expressou sua preocupação com a situação. “Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente”, afirmou a instituição em suas redes sociais.

Reprodução – Instagram

O incêndio ocorreu no prédio onde está armazenada toda a produção das fantasias para o Carnaval 2025 da agremiação. A escola lamentou profundamente o ocorrido e reiterou que assim que mais informações sobre os danos forem disponibilizadas, elas serão divulgadas.

Felizmente, pelo menos quatro ocupantes do edifício conseguiram escapar das chamas ao se refugiarem na parte externa de uma janela nos fundos da fábrica, evitando assim uma tragédia maior.

Os bombeiros foram acionados às 7h39 e imediatamente se deslocaram para a Rua Roberto Silva, número 145, onde está situada a Maximus Confecções. Seis quartéis do Corpo de Bombeiros estão empenhados no combate às chamas e na contenção do incêndio.