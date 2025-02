Confecção pega fogo no Rio

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio devastador atingiu uma confecção localizada em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Maximus Confecções, conhecida por sua produção de fantasias de carnaval e uniformes militares, estava em plena operação quando o fogo se alastrou, com aproximadamente 100 funcionários presentes no local.

As chamas foram detectadas por volta das 7h39, e equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas. O resgate dos trabalhadores que se encontravam encurralados pelas chamas foi dramático e desafiador, devido ao difícil acesso à área afetada. Caminhões com escadas Magirus não conseguiam se aproximar da confecção, obrigando os bombeiros a utilizarem escadas portáteis para alcançar os empregados presos.

Imagens transmitidas ao vivo pela TV Globo mostraram o desespero de um grupo que conseguiu se refugiar em uma janela nos fundos da fábrica. Eles estavam cercados por fumaça densa e negra, suplicando por socorro enquanto aguardavam a ajuda dos bombeiros. Apesar dos esforços, até o momento da última atualização, não havia informações concretas sobre feridos ou desaparecidos, embora as equipes continuassem a busca por possíveis vítimas dentro do imóvel.

De acordo com relatos de um dos sobreviventes, o incêndio teve início no térreo e se espalhou rapidamente. “Foi muito rápido, lambeu tudo!”, afirmou o trabalhador, descrevendo a velocidade com que as chamas tomaram conta do ambiente.

A Maximus Confecções é reconhecida como a principal fornecedora de fantasias para escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. A estrutura da fábrica operava em turnos de 24 horas para atender à alta demanda das festividades de carnaval que se aproximam.

As autoridades seguem investigando as causas do incêndio, enquanto a comunidade aguarda notícias sobre os funcionários que podem ter permanecido presos nas dependências da confecção.