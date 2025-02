Incêndio em apartamento no Sumarezinho, SP, foi controlado pelos bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (12), um incêndio significativo ocorreu em um apartamento localizado na Rua Heitor Penteado, uma das principais vias do bairro Sumarezinho, na região de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. As chamas foram prontamente controladas pelos bombeiros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h e enviou cinco viaturas para atender à ocorrência. O fogo afetou os segundo e terceiro andares de um prédio de pequeno porte na avenida, mas foi rapidamente extinto.

Uma pessoa que inalou uma quantidade significativa de fumaça foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital, apresentando necessidade de cuidados médicos. Não há informações sobre a gravidade da sua condição.

Em decorrência do incidente, uma interdição parcial foi implementada na altura do número 2.010 da rua, resultando em um aumento do fluxo de veículos na região. Motoristas que transitam pela Rua Heitor Penteado em direção à Lapa devem estar cientes de que uma faixa está bloqueada, o que pode causar atrasos no tráfego.

A recomendação das autoridades é que motoristas evitem a área nesta manhã, considerando que a Rua Heitor Penteado serve como um importante corredor entre as zonas Oeste e Sul da capital paulista.

Imagens do local foram divulgadas por emissoras de televisão, mostrando os danos causados pelo fogo e a atuação das equipes de emergência durante o combate às chamas.