Incêndio no Leblon, RJ, causa morte de idoso de 88 anos

Na madrugada desta quarta-feira (29), um trágico incêndio ocorreu em um apartamento localizado na Rua João Lira, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O incidente resultou na morte de um idoso de 88 anos, identificado como José Orlando, que não conseguiu escapar a tempo e faleceu devido à asfixia provocada pela fumaça.

José residia no imóvel com sua esposa, que, felizmente, foi resgatada por familiares antes que as chamas se alastrassem. O fogo teve início por volta das 4h30 e rapidamente mobilizou equipes de combate a incêndios dos quartéis da Gávea e do Humaitá. Os bombeiros atuaram para controlar as chamas, embora a via permanecesse interditada para garantir a segurança durante o trabalho de rescaldo.

Infelizmente, o corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio para os procedimentos legais necessários. Durante o tumulto, um vizinho que reside no quarto andar do prédio também se feriu levemente, cortando o calcanhar em cacos de vidro enquanto tentava ajudar.

Ainda não há informações concretas sobre a origem do incêndio, mas relatos de moradores indicam que as chamas podem ter começado em um dos quartos do apartamento da vítima. O local sofreu danos significativos e ficou praticamente destruído após o incêndio.

A tragédia evidencia a importância da prevenção contra incêndios em residências e destaca a necessidade de medidas de segurança eficazes para proteger os moradores e evitar incidentes semelhantes no futuro.