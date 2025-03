Incêndio no Hospital Barata Ribeiro, RJ, resultou em evacuação e transferência de pacientes

Na madrugada desta quinta-feira, 20, um incêndio eclodiu no Hospital Municipal Barata Ribeiro, localizado na Mangueira, Zona Norte do Rio de Janeiro. A situação provocou uma evacuação emergencial de pacientes e funcionários da unidade de saúde, resultando na transferência de três indivíduos internados em estado grave.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não houve feridos em decorrência do incidente. A pasta assegurou que todos os serviços essenciais da instituição continuam operando normalmente.

O incêndio teve início por volta das 1h50 no segundo andar do hospital, onde estão situadas as unidades pós-operatória e a enfermaria feminina. Segundo relatos de testemunhas, a ocorrência se deu após uma série de picos de energia que afetaram o hospital desde a meia-noite, decorrentes de uma forte chuva. Posteriormente, um transformador fora da unidade explodiu, provocando um curto-circuito, conforme explicado pela empresa fornecedora de energia elétrica.

A falta de iluminação durante a mobilização para controlar o fogo aumentou a tensão entre aqueles que estavam presentes na unidade. O combate às chamas durou aproximadamente meia hora, e os bombeiros foram rapidamente acionados para conter a situação.

Após a extinção do incêndio, o hospital enfrentou uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os pacientes que tinham exames agendados foram informados sobre a suspensão dos atendimentos devido à ausência do sistema operacional.

A SMS confirmou que o incêndio teve origem na sala da coordenação médica, possivelmente por um curto-circuito, e também atingiu um depósito adjacente de suprimentos. Embora as atividades ambulatoriais tenham sido suspensas temporariamente e remanejadas para a próxima semana, os setores essenciais permanecem ativos.

O Hospital Barata Ribeiro é reconhecido por sua especialização em ortopedia e cirurgia plástica, desempenhando um papel crucial na rede de saúde da região.