Um incêndio de grandes proporções atingiu a Somerset House, um dos edifícios mais icônicos de Londres, na manhã deste sábado (17), mobilizando 15 caminhões e 100 bombeiros para combater as chamas. Não há relatos de feridos.

O incêndio começou no telhado da Somerset House. O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, foi detectado pouco antes do meio-dia, e equipes de emergência rapidamente chegaram ao local.

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou fumaça escura saindo da borda oeste do edifício, ao lado da Ponte de Waterloo. Outros vídeos registrados do alto mostraram chamas atingindo o telhado do edifício em direção à sua extremidade sul, no Victoria Embankment, que foi fechado enquanto os bombeiros atendiam o incidente.

O Corpo de Bombeiros de Londres informou que 15 caminhões foram mobilizados. As equipes de combate ao incêndio utilizaram escadas de 32 metros para alcançar as chamas, enquanto um aviso foi emitido alertando sobre o impacto no tráfego da região.

Os bombeiros atenderam mais de 20 chamadas relatando o incêndio, a primeira delas recebida às 11h59 (horário local). As informações são da LFB (Brigada de Incêndio de Londres), em nota. Equipes de Soho, Dowgate, Islington e quartéis de bombeiros vizinhos estão no local.

Apesar da gravidade do incêndio, não há relatos de feridos. A Polícia Metropolitana confirmou que não havia ninguém no edifício no momento do incidente, e a operação continua com foco na contenção total das chamas.

A história do palácio começou no século 16, quando Edward Seymour, Duque de Somerset, construiu uma mansão no local. O edifício passou para a Coroa e foi residência de diversas figuras reais ao longo dos séculos. No século 18, um novo edifício tomou seu lugar sob a direção do arquiteto William Chambers, no estilo neoclássico.

No século 20, o Somerset House foi transformado em um centro de artes. neste sábado (17) abriga instituições como o Courtauld Institute of Art e a Courtauld Gallery, e neste sábado (17) é um espaço cultural ativo.