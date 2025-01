Incêndio em LA faz DiCaprio perder mansão e coleção de carros

Recentemente, o canal Ibrat News divulgou uma lista das significativas perdas enfrentadas pelo renomado artista, que incluem uma mansão avaliada em US$ 70 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 420 milhões. Além do valor da propriedade, o artista havia destinado cerca de US$ 8 milhões (R$ 48 milhões) em melhorias e mobiliário sofisticado, que englobavam marcenaria italiana, pisos de mármore, uma extensa piscina e até um cinema particular.

Em adição à luxuosa residência, o ator se viu forçado a deixar para trás sua impressionante coleção de automóveis de alta gama. Entre os veículos estavam uma Ferrari avaliada em US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões), um Bentley que custava cerca de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões) e uma Pagani Huayra, que valia US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 6,6 milhões).

Conforme relatado pela publicação, a evacuação apressada durante um incêndio impediu que o artista salvasse seus automóveis devido ao congestionamento intenso que se formou nas ruas. Ele teria deixado Los Angeles rapidamente em um jato particular.

A coleção do artista não se limitava apenas aos veículos; ele também possuía um acervo artístico notável, incluindo uma pintura original de Jackson Pollock, avaliada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões).

Entre outros bens perdidos estão um relógio luxuoso que é o mais caro da coleção do ator, estimado em US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 7,2 milhões).

O total das perdas do artista foi calculado pelo site como superando a marca de US$ 120 milhões (cerca de R$ 720 milhões), destacando a gravidade da situação e o impacto financeiro significativo decorrente desse incidente.