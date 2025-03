Incêndio em arena de games em SP gera tensão entre moradores

Um incêndio significativo foi registrado na madrugada desta sexta-feira (14) em uma arena de games localizada na rua da Mooca, na Zona Leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 02h30 e imediatamente enviou oito viaturas para o local, a fim de conter as chamas que ameaçavam se alastrar.

Moradores nas proximidades da Max Arena ficaram alarmados com a intensa movimentação de bombeiros e policiais militares que cercaram a área durante a madrugada. Vários deles capturaram imagens do incidente, que rapidamente se espalharam nas redes sociais.

De acordo com informações fornecidas pelos bombeiros, o fogo teve início no pavimento térreo da arena e rapidamente se espalhou por quatro galpões devido à presença de materiais altamente inflamáveis no interior do estabelecimento. A extensão do incêndio abrangeu uma área superior a 20 metros quadrados.

Após horas de esforço, as equipes conseguiram controlar as chamas próximo ao amanhecer. Até o momento, não há registros de feridos associados ao incidente, trazendo alívio à comunidade local.

A ocorrência destaca a importância da prevenção contra incêndios em locais que armazenam substâncias inflamáveis e ressalta a prontidão dos serviços de emergência em situações críticas.