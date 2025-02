Incêndio destrói fábrica de isolantes térmicos em São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira, 21, um incêndio devastador atingiu uma fábrica de isolantes térmicos localizada no bairro Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que mobilizou uma grande operação para controlar as chamas.

Até o momento, não foram registradas vítimas no incidente. Quatro indivíduos que residiam nas proximidades da fábrica conseguiram evacuar a área sem apresentar ferimentos, conforme relatado pela corporação.

Moradores nas redondezas relataram terem ouvido explosões durante o início do fogo, que começou por volta das 3 horas da manhã. A magnitude do incêndio exigiu uma resposta rápida e efetiva das equipes de emergência.

Por volta das 5h30, cerca de 60 bombeiros estavam empenhados no combate às chamas, utilizando um total de 19 viaturas para controlar a situação. As causas do incêndio ainda estão sob investigação e serão apuradas pelas autoridades competentes.

Este incidente causou preocupação na comunidade local, mas felizmente não houve feridos. A situação segue sendo monitorada pelas equipes de emergência enquanto as investigações iniciais são conduzidas.

A reportagem será atualizada com mais informações assim que estiverem disponíveis.