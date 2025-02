Incêndio nos Estúdios Globo preocupa produção de ‘Dona de Mim’

Na tarde de terça-feira, 18, um incêndio significativo ocorreu nos Estúdios Globo, localizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, afetando gravemente a cidade cenográfica da novela “Dona de Mim”, cuja estreia está marcada para o dia 21 de abril.

As equipes de bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e, felizmente, não há relatos de feridos. No momento do incidente, não estavam ocorrendo gravações na área afetada. Contudo, a magnitude do fogo levanta incertezas sobre como isso poderá impactar o cronograma da produção.

A novela, que faz parte da programação das sete da emissora e é escrita por Rosane Svartman, traz Clara Moneke no papel principal como Leona. A personagem enfrenta o luto após uma gestação interrompida aos seis meses e se vê obrigada a prover sustento para sua avó e irmã em meio a dificuldades financeiras.

Para superar esses desafios, Leona aceita um emprego como babá na mansão dos Boaz, uma família proprietária de uma marca de lingerie. Ao longo da trama, ela estabelece um vínculo especial com Sofia, uma menina de 8 anos sob seus cuidados.

O elenco da produção conta com renomados artistas como Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti e Giovanna Lancellotti. A expectativa é que “Dona de Mim” substitua a atual novela “Volta Por Cima” na grade da Globo, mantendo a audiência alta com sua narrativa envolvente.