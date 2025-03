Incêndio causado por um carregador de celular, forçou um pouso de emergência

Um incidente alarmante ocorreu em um voo comercial que se preparava para aterrissar em Hong Kong, na China, nesta última quinta-feira, 20. Um carregador portátil de celular foi identificado como a causa de um incêndio que irrompeu no compartimento de bagagens de mão, localizado na cabine do Airbus A320.

Os membros da tripulação, diante da emergência, tentaram extinguir as chamas utilizando garrafas de água. Apesar dos esforços, a situação se agravou, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência em Fuzhou, uma cidade chinesa distante do destino original.

Imagens capturadas durante o incidente e posteriormente compartilhadas nas redes sociais revelam a presença significativa de fumaça no interior da aeronave e os danos causados ao compartimento afetado. O voo HX115 havia partido de Hangzhou com destino a Hong Kong, mas o incêndio inesperado levou à necessidade de redirecionamento.

Felizmente, não houve feridos entre os passageiros e a equipe, apesar da gravidade do episódio. As autoridades competentes estão investigando as circunstâncias que levaram ao início do incêndio.