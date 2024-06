Incêndio atinge Parque Nacional do Itatiaia; veja comunicado oficial

Na tarde de ontem (14/6), por volta 14 horas, teve início um incêndio na Parte Alta do Parque Nacional do Itatiaiahttps://abcdoabc.com.br/incendio-atinge-parte-alta-do-parque-nacional-do-itatiaia/.

As equipes do ICMBio e da Parquetur, concessionária do parque, foram prontamente mobilizadas e mais de 24 brigadistas trabalham desde então no combate ao incêndio.

A gestão do Parque Nacional do Itatiaia e a Direção da Concessionária Parquetur decidiram fechar a visitação da Parte Alta do parque nos dias 15,16 e 17/6, bem como cancelar as atividades da ATM (Abertura da Temporada de Montanha) que estavam previstas para o fim de semana.

O bem-estar de todos e a conservação do parque são prioridades nas atividades do PNI, por isso não há circunstâncias para a realização do evento. Todos os esforços da equipe do PNI e parceiros da região estão concentrados no controle e na mitigação dos efeitos do incêndio.