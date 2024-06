Incêndio atinge parte alta do Parque Nacional do Itatiaia

Por volta das 14 horas deste sábado (14/06) um incêndio atingiu a parte alta do Parque Nacional de Itatiaia (RJ). Localizada entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil. O fogo foi identificado na altura do Morro do Couto, a partir das câmeras de monitoramento do parque.

No momento, o incêndio está sendo combatido por equipes do ICMBio e da Parquetur, concessionária da unidade, e 24 brigadistas estão combatendo o incêndio no momento.

A gestão da reserva informou que está investigando quantos hectares foram queimados e a causa do incêndio. Disse também que a parte alta do parque será fechada para visitação neste sábado (15) para garantir a segurança dos visitantes.

O primeiro parque nacional do Brasil abriga na parte alta o Pico das Agulhas Negras, o quinto mais alto do Brasil, com 2.790,94 metros, segundo o IBGE. Localizado na divisa entre Rio e Minas, o ponto culminante no estado fluminense, e o terceiro no território mineiro.