INCA prevê 704 mil novos casos de câncer até 2025 no Brasil

O mês de dezembro se reveste de uma cor especial, o laranja, em uma campanha voltada para a conscientização e prevenção do câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a cada ano, cerca de 185 mil novos casos dessa neoplasia são diagnosticados no Brasil. Essa estatística se destaca ainda mais à luz da recente estimativa para o triênio 2023-2025, divulgada pelo INCA, que prevê a incidência de 704 mil novos casos de câncer no país.

O câncer de pele, em suas diversas manifestações, é uma condição que demanda atenção especial. O diagnóstico precoce é fundamental e a conscientização sobre os sintomas da doença é crucial para a sua detecção. Lesões cutâneas, alterações na cor e textura da pele, e o surgimento de pintas ou manchas são sinais que merecem atenção.

A presença de um cuidador especializado torna-se essencial no percurso do paciente com câncer de pele. A condição, que pode se agravar sem um manejo adequado, demanda suporte e assistência contínuos. O cuidador, ao integrar o cotidiano do paciente, desempenha um papel vital no apoio emocional, administração de medicamentos, acompanhamento a consultas médicas e no suporte às atividades diárias que podem ser afetadas pelo tratamento.

Em 2023, observou-se um aumento significativo na busca por profissionais de cuidados especializados, indicando uma compreensão crescente da importância desse suporte. Empresas líderes no setor, como a Acuidar, maior rede de cuidadores especializados do país, registraram mais de 1,4 milhões de assistências no ano, abrangendo pacientes com diversas condições, incluindo o câncer de pele.

“A procura por serviços especializados evidencia a conscientização da população sobre a necessidade de um cuidado individualizado e qualificado, alinhado às demandas específicas de cada paciente”, conta Jessica Ramalho, Diretora de Operações (COO) e cofundadora da franquia. “Essa tendência reflete não apenas a busca por assistência prática, mas também a compreensão do valor emocional e humano que um cuidador pode proporcionar durante o delicado processo de tratamento do câncer de pele”, completa.

Os cuidadores especializados desempenham um importante papel ao serem treinados especificamente para atender às necessidades únicas de cada paciente, e isso se torna especialmente evidente no contexto do tratamento do câncer de pele. “Com conhecimento prévio e aprofundado sobre as particularidades dessa doença, os profissionais estão aptos a oferecer um suporte personalizado. Isso envolve não apenas a compreensão do tratamento em si, mas também a habilidade de acompanhar o paciente no dia a dia, proporcionando atenção máxima e adaptando-se às diferentes condições que podem surgir durante o processo”, pontua Jessica.

Neste Dezembro Laranja, a reflexão sobre a importância da assistência especializada ressoa como um chamado à ação, sublinhando não apenas a urgência da prevenção e do diagnóstico precoce, mas também a vitalidade do apoio humano no enfrentamento dessa condição.