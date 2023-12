Impactos da mudança climática na Amazônia estarão em debate no Pavilhão Brasil no sábado (09)

A ciência na Amazônia estará em debate durante a COP28. Dois painéis organizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) serão realizados neste sábado (09), no Pavilhão Brasil, para abordar as pesquisas sobre os cenários delineados para a maior floresta tropical do mundo diante das mudanças climáticas.

“Temos um quadro bem visível de como a Amazônia é relevante para o clima global e para a biodiversidade. Contudo, o quadro inverso ainda não é tão claro”, analisa o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do MCTI, Osvaldo Moraes.

Também neste sábado, será apresentado o programa científico AmazonFACE, um experimento inédito que vai avaliar como a floresta tropical vai se comportar com o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. O projeto entrou em nova fase em 2023 com a finalização da construção dos primeiros anéis de um total de seis, que executarão a prova de conceito do experimento. Uma maquete sobre como será realizado o experimento na floresta está em exposição no local.

Serviço:

Painel: AmazonFACE – O experimento inédito que projeta o impacto da Amazônia em um planeta com altas concentrações de CO2

Sábado: 9/12/2023 | Horário: 10h30 – 11h45 | Auditório 2

Pavilhão Brasil – Blue Zone – Área B3/Edifício 35 – Expo City – Dubai

Moderação: Diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do MCTI – Osvaldo Moraes.

Painelistas:

Diretor de Pesquisa Climática do Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) – Stephen Mooney;

Coordenador científico do AmazonFACE e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) Carlos Alberto Quesada; Coordenador científico do AmazonFACE e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – David Lapola; Integrante do comitê científico do AmazonFACE e pesquisador do Met Office, Reino Unido – Andy Wiltshire Universidade de Birmingham – Adriane Esquivel Muelbert

Painel: Amazônia e sustentabilidade: quais cenários estão delineados pela ciência para a floresta tropical frente às mudanças climáticas?

Pavilhão Brasil – Blue Zone – Área B3/Edifício 35 – Expo City – Dubai.

Sábado: 9/12/2023 | Horário: 15h-16h15| Auditório 2

Moderação: Diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do MCTI – Osvaldo Moraes.

Painelistas:

Coordenador-científico da Rede Clima e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Moacyr Araújo; Copresidente do Painel Científico da Amazônia e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) – Carlos Nobre; Coordenador da Rede Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO) – Geraldo Fernandes.

Acompanhe as transmissões ao vivo do Pavilhão Brasil no canal da ApexBrasil no YouTube.