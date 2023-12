IML Perícias de Diadema reabre com horário especial de atendimento

O Posto do IML Perícias de Diadema voltou a atender o público nesta quarta-feira, 13/12. O órgão pertence à Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio da Superintendência de Polícia Técnico Científica. No imóvel, alugado e disponibilizado pela Prefeitura, são examinadas/periciadas só pessoas encaminhadas por autoridades competentes.

Com acesso privilegiado para qualquer pessoa, o IML Perícias funciona agora na avenida Sete de Setembro nº 630, região central. O Posto fica perto do Fórum e do Poupatempo.

Conforme deliberação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o novo IML Perícias de Diadema vai ter esquema especial de funcionamento, às quartas e quintas-feiras. O horário para exames será das 10h às 12h. Já o atendimento administrativo e de orientação ao público vai acontecer das 9h às 13h.

Quase a totalidade das pessoas que precisam passar por exames junto ao IML Perícias são encaminhadas pelos Distritos Policiais de Diadema. O posto atende demandas do Poder Judiciário e do Sistema Penitenciário.

O primeiro caso de atendimento do novo Posto IML Perícias foi encaminhado pelo 4º Distrito Policial de Diadema, requisitando Exame de Corpo de Delito em David Rogério, de 38 anos. Morador de Eldorado há mais de dez anos, ele foi examinado pelo médico Alberto Felipe Gomez da Costa, coordenador do Posto. “É a primeira vez na minha vida que precisei passar por exame no IML”, contou David. O examinado ainda avaliou positivamente o atendimento e disse que localizou facilmente o endereço.

A retomada do Posto IML Perícias de Diadema foi possível graças à ação conjunta do Estado, responsável pelo médico perito, e a Prefeitura de Diadema, que aluga e disponibiliza o imóvel, demais funcionários e a segurança do local, que ficará por conta da Guarda Civil Municipal.

Trazer o IML novamente para Diadema é prioridade da Prefeitura

Em 2021, quando o Prefeito Filippi tomou posse, encontrou muitos próprios municipais em estado precário de conservação, em virtude da falta de investimento da gestão anterior. A situação crítica também incluía as dependências do IML Diadema, junto ao Cemitério Municipal. Infelizmente, aquela situação caótica acabou levando o Governo do Estado a fechar o IML Diadema e transferir os serviços para São Bernardo.

Desde então, a Prefeitura tem investido para trazer o IML de volta para Diadema, em prol do atendimento à população. Para isso, agilizou a retomada do Posto IML Perícias e está concluindo a obra de reforma para que os Exames de Autópsia também retornem em 2024.

Durante a entrega oficial do IML Perícias, dia 7/12, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, voltou a cobrar o Estado.

Na oportunidade, o superintendente da Polícia Técnico Científica do Estado de São Paulo, Claudinei Salomão, e o diretor geral do IML, Vladimir Alves dos Reis, explicaram que a pasta sofre com falta de recursos humanos, mas que já está acelerando a contratação de mais médicos legistas e outros profissionais, visando atender a demanda do município.

SERVIÇO

“Novo Posto IML Perícias de Diadema”

Avenida Sete de Setembro, 630 – Centro (próximo ao Poupatempo)

HORÁRIO de EXAMES: 4ª e 5ª feira (10h às 12h)

Atendimento ao público e informações: 4071-3932 (4ª e 5ª feira, das 9h às 13h)