Imagens ajudam PM a prender envolvido em roubo na região central de SP

A Polícia Militar prendeu um homem, de 19 anos, suspeito de envolvimento em um roubo no bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, nesta quarta-feira (16). Ele possui passagens criminais por receptação e furto e já respondeu por ato infracional de tráfico de drogas e roubo quando menor de idade.

Por meio de denúncias, os policiais tiveram acesso a vídeos de monitoramento mostrando quatro criminosos roubando um homem no dia 28 de setembro, no Bela Vista. Os criminosos armados agrediram a vítima e levaram os pertences.

Com as informações, os policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Miliar Metropolitano (BPM/M) iniciaram as buscas pelos suspeitos. O criminoso, apontado pelo envolvimento no assalto, foi localizado durante a tarde de hoje na região da República, também no centro.

O caso foi registrado como roubo no 4º Distrito Policial, que já estava investigando a quadrilha por envolvimento no crime. A polícia continua em busca dos demais suspeitos.