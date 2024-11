“Imã de Problema” de Henry Freitas atinge o Top 11 no Spotify Brasil e mantém sucesso nas paradas

O cantor Henry Freitas segue colhendo os frutos do sucesso com seu mais recente hit, “Imã de Problema”, que alcançou o Top 11 do Spotify Brasil na atualização de hoje (26). A música, uma parceria com Mc Th, está há 20 dias consecutivos entre as 50 mais ouvidas do país e já acumula 26,4 milhões de reproduções na plataforma. O artista também celebra um marco importante, ao atingir 6,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e se consolida como um dos maiores nomes do forró no cenário nacional.

O hit, que combina o arrocha com elementos de dance music e forró eletrônico, viralizou rapidamente nas redes sociais e plataformas de streaming. Em meio à repercussão, Henry lançou o videoclipe da faixa, gravado nos cenários de São Conrado e da Rocinha, no Rio de Janeiro. O registro audiovisual, disponível no YouTube, já acumula 3,8 milhões de visualizações.

Com apenas 27 anos, Henry Freitas reafirma seu lugar de destaque na música brasileira, acumulando uma discografia de sucessos como “Tem Café”, “Me Bloqueia” e “Mantenha Distância”. Agora, com “Imã de Problema” conquistando novos recordes, o artista se posiciona como uma das principais vozes da nova geração.