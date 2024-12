Iguatemi compra participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Paulista

Nesta quarta-feira (18), a Iguatemi S.A. revelou a assinatura de um memorando de entendimento vinculante para a aquisição de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, localizados em São Paulo, por um valor total de R$ 2,59 bilhões.

Esta transação, caso concretizada, será considerada a maior do tipo já realizada no Brasil. O recorde atual pertence ao Itaú Unibanco, que adquiriu um imóvel na Avenida Faria Lima por cerca de R$ 1,5 bilhão no início deste ano.

Em outubro passado, a Iguatemi havia estabelecido um acordo de exclusividade com a Brookfield, uma multinacional canadense, visando à compra de partes dos dois shoppings. Um relatório elaborado pelo Citi indicou que, apesar da Iguatemi ser acionista majoritária dos empreendimentos, ela não se considera como tal devido à presença de sócios em sua participação. A empresa tem como estratégia manter apenas ativos sobre os quais tenha controle total.

A proposta contempla a aquisição de 60% do condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista e 44,17% da expansão deste ativo. No que diz respeito ao Pátio Higienópolis, a Iguatemi pretende adquirir 50,1% tanto do empreendimento principal quanto da sua expansão.

Segundo o memorando assinado, o pagamento total de R$ 2,59 bilhões será realizado em duas partes: 70% na conclusão da transação e o restante em duas parcelas anuais iguais, ajustadas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Além disso, foi anunciado que o BB Premium Malls, fundo de investimento do Banco do Brasil, participará da operação com um aporte de R$ 800 milhões. A Iguatemi também firmou memorandos com outras instituições financeiras como XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual Gestora de Recursos para possíveis colaborações futuras no negócio.

A data limite para finalizar o contrato de compra e venda está estipulada para 30 de janeiro de 2025. O vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores da Iguatemi, Guido Barbosa de Oliveira, foi responsável pela assinatura do documento enviado aos investidores. Vale ressaltar que essa operação ainda requer a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Além da Iguatemi, a Allos — empresa formada pela fusão entre Aliansce Sonae e brMalls — também manifestou interesse na compra das participações nos shoppings.

Essa movimentação acontece em um contexto onde a Brookfield está se afastando gradualmente da gestão de outros centros comerciais no Brasil, como o shopping Rio Sul. Ainda não houve manifestação oficial das empresas envolvidas sobre este acordo.