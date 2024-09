Iguatemi Alphaville realiza nova edição do Noites Gastronômicas

O Iguatemi Alphaville realiza uma nova edição da campanha Noites Gastronômicas de 11 a 30 de setembro. Neste período, clientes do shopping podem aproveitar benefícios exclusivos em diversas operações de alimentação e no cinema, entre 18h e 22h, para curtir ainda mais o horário do jantar.

Dessa vez, novos restaurantes e lojas aderiram à iniciativa, ampliando a variedade de opções gastronômicas para o público. A proposta é proporcionar uma experiência diferenciada e vantajosa para quem visita o Iguatemi Alphaville durante a noite, com promoções e combos especiais.

Confira alguns participantes desta edição: Havanna, ICI Brasserie, Pati Piva, Maremonti, Cinépolis – que também preparou opções com valores especiais para a campanha –, entre outras opções.

“Noites Gastronômicas tem sido um sucesso desde sua primeira edição, com benefícios especiais que contribuem para consolidar o Iguatemi Alphaville como um destino de referência na região. Buscamos inovar e oferecer novas opções aos nossos clientes, sempre mantendo o compromisso com a qualidade e a excelência”, destaca Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Os combos e promoções de Noites Gastronômicas ficam disponíveis para resgate no aplicativo Iguatemi One. Para aproveitar, basta selecionar o benefício no app, conferir as condições e apresentar nos restaurantes e lojas participantes no período da campanha. Cada cliente pode resgatar apenas uma vez cada benefício, que é válido apenas nas lojas e restaurantes participantes do Shopping Iguatemi Alphaville.