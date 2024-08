Iguatemi Alphaville promove Feira de Adoção Pet 

No dia 24 de agosto (sábado), o Iguatemi Alphaville realiza a Feira de Adoção Pet, em colaboração com o Instituto Encontrei um Amigo. A iniciativa visa estimular a adoção responsável de animais que foram resgatados pelo instituto e ficará aberta aos visitantes do empreendimento das 13h30 às 17h, no Piso Xingu (próximo à loja GWM).

O Projeto Encontrei um Amigo resgata, reabilita e proporciona um recomeço a cães e gatos. Na ação promovida no Iguatemi Alphaville, será possível conhecer mais sobre o trabalho, interagir com alguns animais e, quem sabe, ter a oportunidade de encontrar um amigo fiel e leal para toda a vida.

O shopping reforça o compromisso de engajar-se em causas relevantes, como a proteção e o cuidado com os animais, abrindo espaço para a realização da Feira de Adoção Pet.

“Ficamos felizes em retomar a Feira de Adoção Pet, nesta edição em parceria com o Projeto Encontrei um Amigo, onde juntos podemos proporcionar a possibilidade de alguém encontrar um novo integrante para sua família”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

A entrada na Feira de Adoção Pet é gratuita e clientes Iguatemi podem resgatar o evento pelo aplicativo Iguatemi One para salvar a data.

