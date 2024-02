Iggy Azalea é a criadora de conteúdo adulto mais bem paga do mundo

O sucesso de Iggy Azalea não se resume somente em sua carreira no mundo da música. A rapper australiana se tornou a criadora de conteúdo adulto mais bem paga do mundo.

Segundo o site Tuko News, Iggy está no topo da lista das influenciadoras que mais faturam no OnlyFans. De acordo com a publicação, ela já embolsou 9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 45 milhões) nos dois primeiros meses de 2024.

Em 2021, Iggy chegou a afirmar que jamais entraria para plataformas de monetização de conteúdo. Porém, ela mudou de ideia no início deste ano.

“Eu fiz muitas pessoas ganharem muito dinheiro com meu corpo, e eu recebi a menor parte”, disse ela em uma entrevista ao podcast High Low.

No Brasil, uma das maiores criadoras de conteúdo adulto é Andressa Urach, que se encontra no topo da lista das influenciadoras de sucesso da Privacy. Em uma entrevista, a modelo afirmou que já chegou a faturar R$ 1 milhão em 40 dias.