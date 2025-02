Ifood promove formação com comerciantes de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, promoveu nesta terça-feira (25), em parceria com o IFood, roda de conversas com empresários e comerciantes da cidade. A proposta é impulsionar as vendas por meio da plataforma.

O encontro contou com a discussão de temas como iniciar vendas no aplicativo, técnicas e forma de aumentar a produtividade pela plataforma, além de tirar dúvidas.

“Trouxemos essa ação para que dúvidas e dificuldades sejam solucionadas e essa será a primeira de muitas iniciativas de apoio ao comércio e empresário local. Traremos projetos e diálogos que agreguem no dia a dia de trabalho e no impulsionamento da economia local”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, César Ferreira.

De acordo com dados da plataforma de delivery, Ifood, Ribeirão Pires realizou, apenas em janeiro de 2025, mais de 56 mil pedidos na plataforma. Leonardo Oliveira destaca o papel do diálogo realizado. “Estivemos aqui trazendo técnicas para que os diversos meios da cidade possam melhorar suas vendas e impulsionar seu negócio”, disse.