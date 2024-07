Idoso é agredido na Vila Mariana, zona sul de SP

Um homem de 84 anos foi agredido na manhã desta quarta-feira (17) na rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O idoso, que completa 85 anos nesta quinta (18), é deficiente auditivo.

Corretor de imóveis, a vítima estava em frente ao trabalho quando foi atacada. A agressão foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o idoso na entrada de um comércio, quando um homem passa por ele, mas volta segundos depois. A dupla parece conversar até que o homem empurra o rosto do idoso, que cai.

A vítima se levanta com dificuldades e caminha até o agressor. O idoso acerta um soco no homem, que dá uma rasteira no corretor, que cai e bate a cabeça no chão.

O suspeito da agressão deixou o local, mas foi detido depois por policiais militares. De acordo com um dos PMs que fez a abordagem, ele falava de forma desconexa quando foi detido.

O detido foi identificado como Hans River, 35. O nome foi confirmado por policiais civis e militares.

Segundo o sargento Junior Militão, do 12° Batalhão da PM, o idoso teve um ferimento na cabeça e precisou fazer uma sutura. Ele foi levado para um hospital no Jabaquara.

Já o suspeito foi encaminhado para o 27° DP (Campo Belo). Após ser ouvido, Hans deixou a delegacia por volta das 19h sem falar com a imprensa.

O advogado dele, que pediu para não ser identificado, disse que aguarda acesso aos depoimentos. “Caso merece uma atenção especial”, escreveu o defensor em um aplicativo de mensagens.

Autor da detenção, o soldado Brito disse à reportagem que o agressor foi detido na rua França Pinto. Hans teria questionado o motivo da abordagem policial e afirmado que estava sendo perseguido por um homem com um pedaço de pau.

Hans disse aos PMs que passava pela rua quando se sentiu intimidado pelo olhar do idoso, por isso teria ido tirar satisfação.

Segundo policiais civis, o caso foi registrado em um termo circunstanciado como lesão corporal, uma vez que o idoso não apresentava ferimentos graves. De acordo com Secretaria da Segurança Pública, a vítima relatou que as agressões ocorreram sem motivo.

Em 2021, a Justiça de São Paulo condenou Hans, ex-funcionário da empresa de disparo em massa Yacows, a indenizar a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter da Folha de S. Paulo, em R$ 50 mil por danos morais.

A repórter acionou a Justiça após ser insultada por Hans no dia 11 de fevereiro do ano passado, quando o ex-funcionário mentiu ao prestar depoimento à CPMI das Fake News, no Congresso Nacional, acusando a repórter de ter se insinuado sexualmente a ele em troca de informações.

Hans trabalhou para a Yacows, empresa especializada em marketing digital, durante a campanha eleitoral de 2018.

Em dezembro daquele ano, reportagem da Folha de S. Paulo baseada em documentos da Justiça do Trabalho e em relatos do depoente Hans mostrou que uma rede de empresas, entre elas a Yacows, recorreu ao uso fraudulento de nome e CPFs de idosos para registrar chips de celular e garantir disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos.