Idoso atropelado por ônibus em terminal de Mauá permanece internado

Na última quinta-feira (26), um grave acidente ocorreu no terminal de ônibus de Mauá, resultando em um idoso de 71 anos sendo atropelado por um ônibus durante uma manobra. A vítima foi prontamente socorrida e levada ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde passou por cirurgia e segue internado.

O incidente se deu por volta das 11h na Praça Vinte e Dois de Novembro, localizada no Centro de Mauá, onde se encontra o terminal de ônibus. Segundo informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública, a polícia militar foi chamada para responder à ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o idoso inconsciente, recebendo atendimento da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista do ônibus envolvido no acidente declarou aos policiais que estava dirigindo dentro dos limites de velocidade permitidos, mas não percebeu a presença do idoso na via no momento da travessia.

Após receber os primeiros atendimentos, o idoso foi encaminhado ao Hospital Mário Covas, onde se submeteu a uma cirurgia e continua sob observação médica. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia do 1° Distrito Policial de Mauá.

A redação tentou entrar em contato com a prefeitura de Mauá para obter esclarecimentos sobre as medidas de segurança no terminal e detalhes sobre o acidente que envolveu o idoso. Contudo, até o fechamento desta matéria, não houve resposta oficial por parte da administração municipal.