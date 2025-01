Idosa é ferida em casa durante conflito policial no RJ

No final da tarde de terça-feira (14), uma operação policial no Conjunto Ipase, localizado na Vila Kosmos, Zona Norte do Rio de Janeiro, culminou em um incidente alarmante. Uma mulher idosa foi atingida por disparos enquanto estava em sua residência no bairro vizinho da Vila da Penha.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o confronto, que envolveu unidades do Batalhão de Operações Especiais (Bope), gerou pânico entre os moradores da região. O tiroteio foi descrito como intenso e se prolongou por boa parte da tarde.

A vítima, que se encontrava próxima à janela de seu lar, nas imediações da Praça do Viseu, foi atingida no braço direito. Após o incidente, ela recebeu assistência imediata de seu marido, que a conduziu a um hospital particular nas proximidades.

Em um áudio divulgado após o ocorrido, o esposo expressou sua indignação e desespero. “Acertou minha esposa com o tiro. Estávamos na janela e eu estou aqui em Semiu. Vou ter que vender o apartamento”, lamentou ele.

Além do episódio trágico envolvendo a idosa, moradores da comunidade também relataram a presença de disparos nos Morros da Fé e Sereno, no Complexo da Penha. Os confrontos armados impactaram significativamente a rotina local, afetando até mesmo a circulação do metrô e os serviços no Shopping Carioca, na Vila da Penha.