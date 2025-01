Ibmec oferece oportunidade de estudar com até 100% de bolsa

O Ibmec começa o ano de 2025 oferecendo a oportunidade de ingresso na instituição com até 100% de bolsa, com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e avaliação dos alunos de alta performance. A partir da divulgação do resultado do ENEM de 2024 pelo MEC, que será na próxima segunda-feira (13), os interessados já podem concorrer às bolsas, desde que tenham atingido pontuação mínima de 650 pontos e estejam inscritos na forma de ingresso Enem em Graduação 2025.1.

A seleção, que tem a denominação de Bolsa Mérito Enem, é composta por duas etapas: a primeira, que avalia a nota obtida pelo candidato no ENEM; e a segunda, que considera suas habilidades socioemocionais em uma dinâmica de grupo.

As vagas estão disponíveis para as unidades do Ibmec em Belo Horizonte, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as opções de curso estão Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências de Dados e IA, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Relações Internacionais.

Os candidatos que não alcançarem a nota exigida para bolsa via Enem, mas que atingirem o mínimo de 550 pontos também podem se inscrever para outras vagas disponíveis na instituição. Além desta oportunidade, o Ibmec oferece outras modalidades de bolsas com base em critérios e condições específicas. As inscrições para a Bolsa Mérito Enem devem ser feitas no site www.ibmec.br/selecao até 15/01 e para as outras vagas até o dia 31 de março.

O diretor Nacional do Ibmec, Reginaldo Nogueira, destaca que a seleção dos candidatos à bolsa mérito com base na nota do ENEM será focada em alunos com desempenho de excelência. ”Buscamos talentos de alto nível, por isso aumentamos a nota mínima de corte para 650 pontos. Assim, quanto maior a nota, melhor posicionado estará o candidato na seleção”, diz.

Nogueira destaca ainda a importância do trabalho de acompanhamento dos bolsistas pela equipe do CASA, a Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno do Ibmec. “A aprovação no vestibular é apenas o primeiro passo na jornada do aluno em uma nova fase de vida. Por isso, o acompanhamento de nossa equipe de profissionais faz toda a diferença, não só para esclarecer dúvidas técnicas ou burocráticas sobre a seleção, mas também para oferecer o suporte necessário para que os jovens se adaptem a esse novo ciclo desde o apoio emocional até o desenvolvimento de sua carreira”, afirma.

Com mais de 50 anos de história, a instituição oferece 14 cursos de graduação em Exatas, Humanas e Tecnológicas em suas unidades. Todos os cursos contam com trilhas de tecnologia desde o primeiro semestre, para que os alunos desenvolvam uma visão holística em suas áreas com a ajuda de ferramentas como análise de dados.