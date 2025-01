A.C.Camargo lança MBA em Saúde com ênfase em Ambientes Complexos

O A.C.Camargo Cancer Center, em parceria com o IBMEC, anuncia o lançamento do MBA em Gestão em Saúde com ênfase em Ambientes Complexos. O programa, que já está com inscrições abertas, oferece uma formação única no formato híbrido, combinando o conhecimento teórico e prático. Com carga horária de 470 horas, dividido em 4 módulos, incluindo 12 horas de visita na instituição, proporcionando uma experiência imersiva em um dos maiores centros de referência em oncologia da América Latina.

Coordenado por Graziela Ferreira Escobar, superintendente de Planejamento Estratégico e Inteligência de Mercado do A.C.Camargo, e Leila Barbosa, coordenadora técnica e docente do IBMEC, o curso com previsão de início em março de 2025 é composto por um corpo docente de excelência, além de gestores e profissionais com vasta experiência na área. “Esse lançamento reflete o nosso compromisso com ensino e pesquisa em saúde. Nosso objetivo é formar líderes capazes de promover inovações e transformar processos em organizações, fortalecendo nossa missão de integrar conhecimento e prática para avançar no setor”, afirma José Humberto Fregnani, Superintendente de Ensino, Pesquisa e Inovação do A.C.Camargo Cancer Center.

Com foco em ambientes de alta complexidade, o curso é voltado para todos os profissionais da saúde e gestores que buscam desenvolver competências em administração hospitalar, implementar inovações e gestão estratégica, impulsionando suas carreiras e contribuindo para a excelência no setor. O formato híbrido oferece flexibilidade, permitindo a participação em aulas presenciais ou virtuais transmitidas ao vivo, garantindo interação entre alunos e professores. Além disso, o programa oferece certificação reconhecida pelo IBMEC, com a chancela do A.C.Camargo Cancer Center.

Segundo o superintendente, “Essa é uma oportunidade única para profissionais que desejam ampliar sua atuação em gestão hospitalar e adquirir ferramentas estratégicas para impactar positivamente o setor. Além disso, tem o diferencial da combinação entre teoria, prática e a vivência em um centro de excelência, como o A.C.Camargo”.