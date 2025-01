Ibama pode liberar exploração de petróleo na Foz do Amazonas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deverá conceder a autorização para a exploração de petróleo na bacia Foz do Amazonas. Esta iniciativa é considerada uma prioridade estratégica pela Petrobras.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Silveira afirmou que a Petrobras cumpriu todas as exigências feitas pelo Ibama em dezembro passado, quando apresentou informações complementares e esclarecimentos solicitados pelo órgão ambiental. O ministro aguarda agora a confirmação do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sobre o processo de licenciamento.

“Estamos no aguardo da licença. Confio que o presidente do Ibama tomará uma decisão sensata e justa. A Petrobras já forneceu todos os dados requisitados”, declarou Silveira.

Em contraposição às declarações do ministro, Rodrigo Agostinho ressaltou que o processo segue seu curso normal dentro do Ibama. “O órgão continua analisando tecnicamente as informações recentes enviadas pela Petrobras”, comentou.

No mês passado, conforme reportado pela Folha, os técnicos do Ibama que revisaram os novos estudos apresentados pela Petrobras para a exploração do bloco 59 na bacia Foz do Amazonas recomendaram o indeferimento da licença ambiental e o arquivamento do processo. Essa recomendação foi respaldada por um grupo de 26 especialistas do órgão.

Apesar da negativa inicial, o presidente do Ibama optou por manter o processo ativo, concedendo à Petrobras uma nova oportunidade para esclarecer suas propostas.

Rodrigo Agostinho destacou que os avanços nos estudos apresentados pela Petrobras justificavam a continuidade das discussões entre a empresa e o órgão ambiental.

Alexandre Silveira enfatizou que o licenciamento deve transcender questões ideológicas. “Se mantivermos o foco nas questões técnicas, o Ibama irá aprovar a licença. Não há razões para não proceder com o licenciamento. Precisamos agir com urgência e responsabilidade nesse contexto”, afirmou o ministro.

Em outubro passado, a solicitação foi negada devido à avaliação técnica que apontou a falta de alternativas viáveis para mitigar os riscos à biodiversidade em caso de um vazamento de óleo.

A Petrobras expressou otimismo quanto ao processo e informou que está desenvolvendo uma nova unidade destinada ao resgate e atendimento da fauna no município de Oiapoque (AP), um dos aspectos críticos para o licenciamento.

A bacia Foz do Amazonas abrange aproximadamente 350 mil km² e já teve 95 poços petrolíferos perfurados desde 1970, resultando apenas em uma descoberta comercial de gás natural, além de um elevado índice de abandono devido a desafios operacionais.

A última tentativa de perfuração ocorreu em 2011 e foi interrompida por condições adversas no mar.

Com a proximidade da COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas marcada para Belém entre 10 e 21 de novembro, a pressão sobre os planos da Petrobras aumenta. Este evento será inédito ao ser realizado em uma cidade amazônica e visa acelerar a transição energética e reduzir as emissões de carbono.

Silveira acredita que exploração petrolífera e sustentabilidade não são temas antagônicos. “A demanda por petróleo ainda existe. Enquanto houver essa demanda, precisamos continuar oferecendo esse recurso. Esse é um passo importante na transição energética. O Brasil já possui uma matriz elétrica exemplar e biocombustíveis reconhecidos mundialmente. Devemos garantir um ambiente seguro e previsível para investimentos no país”, concluiu o ministro.