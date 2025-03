Ibá e Abrigraf realizam campanha de arrecadação de livros para o projeto #CirculeUmLivro

A partir de hoje, a Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) e a Abigraf (Associação Brasileira da Indústria Gráfica) iniciam a campanha de arrecadação de livros para a 4ª edição do projeto #CirculeUmLivro. Pontos em Curitiba, Salvador e em diversas cidades do estado de São Paulo e do Espírito Santo recebem doações de títulos de diferentes gêneros até o dia 20 de abril.

Os pontos de troca estão localizados em áreas de grande circulação, como centros culturais, estações de metrô, bibliotecas, shoppings, escolas e ruas centrais das cidades que recebem o projeto. Serão recolhidos títulos infanto-juvenis, de literatura brasileira e clássicos. Não serão aceitos livros de cunho político, sexual, religioso e didático.

Após o período de arrecadação, a população poderá participar do projeto #CirculeUmLivro entre os dias 21 e 29 de abril. A ideia é que as pessoas possam retirar um livro gratuitamente, deixando outro no lugar. Em comemoração ao Dia Mundial do Livro (23 de abril), também serão promovidas atividades culturais para todas as idades.

A iniciativa busca estimular a leitura, a interação entre os usuários e incentivar a economia circular, reforçando a sustentabilidade do papel, um material produzido a partir de árvores cultivadas especificamente para esse fim.

“O #CirculeUmLivro é um projeto que une cultura, sustentabilidade e conhecimento. O papel tem um ciclo de vida sustentável, desde sua produção a partir de árvores cultivadas até o pós-uso, sendo reciclável e biodegradável. Incentivar a circulação de livros fortalece essa cadeia, ao mesmo tempo que promove o hábito da leitura”, destaca Paulo Hartung, presidente da Ibá.

“#CirculeUmLivro é um projeto do conhecimento. Simples, valioso e importante para todos. Tem por objetivo o acesso ao livro e ao hábito da leitura. Acontece anualmente na semana das comemorações do Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Vale apoiar. Vale conferir. Vale participar, sempre”, reforça João Scortecci, presidente da Abigraf Regional São Paulo.

A programação completa do projeto #CirculeUmLivro está disponível em iba.org/circuleumlivro.

Realizadores regionais da campanha:

ABAF, APRE e Sindpacel Espírito Santo

Apoiadores

Metrô de São Paulo, Livros para Todos; Gráfica Viena; Grupo Editorial Scortecci; Two Sides; Leograf; Papirus; Melhoramentos; Mobri; Smurfit Westrock, Embrapa; Editora do Brasil; SESI/SENAI ES; Sindimol; Sindirochas ES; Rochativa.

Confira abaixo os pontos de arrecadação:

São Paulo

ABIGRAF – Rua do Paraíso, 529, Paraíso, São Paulo – SP, CEP 04103-000

PROJETO LIVROS PARA TODOS (Grupo Editorial Scortecci) – Rua Dep. Lacerda Franco, 96 – Pinheiros, São Paulo – SP, CEP 05418-000

Bauru

ABIGRAF BAURU – Rua Padre João, 16-25 – Sala 02 – Vila Santa Teresa, Bauru – SP, CEP 17012-020

Ribeirão Preto

ABIGRAF RIBEIRÃO PRETO – Rua Visconde de Inhaúma, 489 – Centro, Ribeirão Preto – SP, CEP 14010-100

Bahia

ABAF – Avenida Professor Magalhães Neto, 1752. Ed. Lena Empresarial, sala 207 – Pituba, Salvador – BA, CEP 41810-012

Biblioteca Central do Estado da Bahia – Rua General Labatut, 27 – Barris

Shopping Center Lapa – Rua Portão da Piedade, 155

Paraná

ABIGRAF – Rua Augusto Severo, 1050 – Juvevê, Curitiba – PR, CEP 80030-240

APRE – Al. Dr. Muricy, 474, sala 51, Curitiba – PR, CEP 80010-120

Academia Paranaense de Letras – Palácio Belvedere (Praça João Cândido – São Francisco)

Universidade Federal do Paraná (Campus Botânico – Prédios CIFLOMA, Sociais aplicadas, Enfermagem e Odontologia; Campus Politécnico – Prédios Ciências Biológicas e Química; Reitoria; Santos Andrade)

Espírito Santo

Anchieta

CENTRO INTEGRADO LUCAS IZOTON VIEIRA – SESI/SENAI ANCHIETA – Rodovia do Sol, 2655 Edf. Melody – Loja 01- Anchieta/ES, CEP 29230-000

Linhares

SINDIMOL – Av. dos Moveleiros, s/n – Canivete, Linhares – ES, 29909-120

CENTRO DE ATIVIDADES EURICO DE AGUIAR SALLES – SESI LINHARES – Av. Filogônio Peixoto, nº 396, Aviso, Linhares/ES, CEP 29901-290

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EURICO DE AGUIAR SALLES – SENAI LINHARES – Av. Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES, CEP 29901-290

São Mateus

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SÃO MATEUS – Av. Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antônio, São Mateus/ES, CEP 29941-670

Cachoeiro de Itapemirim

SINDIROCHAS ES – Av. Frederico Augusto Coser, 234 – Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29314-045

ROCHATIVA – Ed. Jorge Miguel – R. 25 de Março, 5 – 6º andar – Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29300-100

CENTRO DE ATIVIDADES JONES DOS SANTOS NEVES – SESI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – Rua Domingos Alcino Dadalto, nº 2/46, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29312-545

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AUREO VIANNA MAMERI – SENAI CACHOEIRO – Av. Jones dos Santos Neves, nº 975, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29312-535

Shopping Sul – Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 408 – Paraíso

Barra de São Francisco

SINDIROCHAS – Av. Jones dos Santos Neves, 1815 – Sala 6 – 2º andar CEP 29176-060

Aracruz

CENTRO INTEGRADO SÉRGIO ROGÉRIO DE CASTRO – SESI/SENAI ARACRUZ – Rua Epiphanio Pontim, nº 985, Aracruz/ES, CEP 29194-611

Colatina

CENTRO DE ATIVIDADES RAUL GIUBERT – SESI COLATINA – Endereço: Rodovia do Café, s/nº, Santa Terezinha, Colatina/ES, CEP 29705-200

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ALBANO FRANCO – SENAI COLATINA – Rod. do Café Gether Lopes de Farias, nº 175, Colatina/ES, CEP 29705-885

Nova Venécia

Saguão da Prefeitura de Nova Venécia – Avenida Vitória, 347 – Centro

Vitória

CENTRO DE ATIVIDADES JOSÉ TARQUÍNIO DA SILVA – SESI JARDIM DA PENHA – Rua Tupinambás, nº. 240, Vitória/ES, CEP 29060-810

SENAI VITÓRIA – Av. Marechal Mascarenhas de Morais, nº 2235, Vitória/ES, CEP: 29050-625

CENTRO DE ATIVIDADES JOSÉ MEIRA QUADROS – SESI MARUÍPE – Rua José Motta Fraga, nº. 480, Maruípe, Vitória/ES, CEP 29048-210

Vila Velha

CENTRO INTEGRADO HÉLCIO REZENDE DIAS – SESI/SENAI ARAÇÁS – Rod. Darly Santos, nº 2615, Vila Velha/ES, CEP: 29104-360

CENTRO DE ATIVIDADES ARLETE ZORZANELLI BUAIZ – SESI COBILÂNDIA – Rua Japeri, nº 201, Vila Velha/ ES, CEP 29111-490

Cariacica

CENTRO DE ATIVIDADES BÁRBARA MONTEIRO LINDEMBERG – SESI CAMPO GRANDE – Rua Viana, nº 325, Cariacica/ES, CEP 29148-110

CENTRO DE ATIVIDADES ARNALDO MAGALHÃES FILHO – SESI PORTO DE SANTANA – Rua do SESI, n. º 09, Cariacica/ES, CEP 29153-560

Serra