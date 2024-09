Instituto CCR doa 180 livros para escolas públicas de São Paulo

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, vai doar 180 livros para escolas públicas de São Paulo por meio de uma ação realizada durante a Bienal do Livro. A companhia instalou duas estantes de cinco metros de largura na Estação Paulista-Pernambucanas da Linha 4–Amarela, operada pela ViaQuatro, e pontos de coleta em seus escritórios na capital. A iniciativa transformou esses locais em espaços culturais, permitindo que passageiros e colaboradores deixassem livros para doação.

A ação marcou a estreia do Instituto CCR como patrocinador da Bienal do Livro de São Paulo e um dos principais apoiadores de festivais literários no Brasil. As doações foram destinadas à Escola Municipal Duque de Caxias e à Escola Estadual João Kopke, ambas localizadas na capital paulista.

“Esta iniciativa reflete nosso compromisso com a promoção da cultura e da educação. Queremos tornar o acesso à literatura mais democrático e acessível, incentivando o hábito da leitura desde a infância. Acreditamos que fomentar a leitura não só impulsiona a mobilidade social, mas também transforma vidas. Por isso, não nos limitamos a levar as pessoas a eventos culturais; buscamos levar um pouco desses eventos até elas”, afirmou Renata Ruggiero, diretora-executiva do Instituto CCR.

Durante o evento, o Instituto CCR realizou outras ações. Na entrada da Estação Paulista-Pernambucanas, ocorreu uma mesa literária com o jornalista Schneider Carpeggiani e Chico Felitti, criador do podcast A Mulher da Casa Abandonada e autor do livro Ricardo e Vânia, finalista do Prêmio Jabuti 2020, que conta a história do artista Ricardo Correa da Silva, conhecido como “Fofão da Augusta”. As 50 pessoas presentes tiveram a oportunidade de receber um exemplar do livro de Chico Felitti, disponibilizado pelo Instituto CCR, e participar de uma sessão de autógrafos com o autor.

Outra iniciativa também ofereceu aos passageiros a oportunidade de baixar livros digitais gratuitamente durante o evento. Por meio da parceria entre o Instituto CCR, a Bienal do Livro e a Skeelo, os interessados puderam acessar QR Codes disponíveis nas estações.

Fomentando a cultura brasileira

O patrocínio à Bienal faz parte do investimento recorde de R$ 60 milhões que o Instituto CCR está dedicando a projetos socioculturais em 2024, ano em que a instituição celebra seu 10º aniversário. O montante representa um crescimento de 10% em relação aos R$ 54 milhões destinados pela entidade no ano passado.

Até 2035, o Grupo CCR planeja investir R$ 750 milhões em iniciativas que beneficiem a sociedade e as comunidades nas quais opera, incluindo ativos de mobilidade urbana, rodovias e aeroportos. Os projetos apoiados pelo Instituto CCR têm ampliado o acesso a equipamentos culturais em cidades brasileiras, promovendo a valorização e preservação da cultura nacional.

Nos últimos anos, o Instituto CCR alcançou mais de 500 mil pessoas através do seu apoio a feiras literárias, como a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) em Salvador (BA), a Festa Literária das Periferias (FLUP) no Rio de Janeiro (RJ), e a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) em Paraty (RJ). Neste ano, a Companhia também estreou na Feira do Livro de São Paulo.