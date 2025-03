IA impulsiona micro e pequenos negócios com financiamento da Desenvolve SP

Com o apoio da Desenvolve SP, empresas e prefeituras paulistas estão investindo em soluções inovadoras para tornar processos mais ágeis, reduzir custos e aumentar a eficiência.

A Inteligência Artificial (IA) permite a automação de tarefas, a análise inteligente de dados e a otimização de serviços, beneficiando tanto o setor privado quanto o público, por isso, seu uso tem se tornado um diferencial estratégico para o crescimento de micro e pequenos negócios além de administrações públicas paulistas.

Pequenas empresas têm utilizado chatbots para atendimento ao cliente, assistentes virtuais para gestão de tarefas e ferramentas de análise de dados para aprimorar a tomada de decisões. Já os municípios estão investindo em projetos de cidades inteligentes, como modernização da gestão pública e otimização de serviços urbanos.

Linhas de Crédito para Inovação e Tecnologia

Para viabilizar esses avanços, a Desenvolve SP disponibiliza linhas de crédito voltadas à inovação:

Linha de Crédito para Inovação : Financia até R$ 30 milhões para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços inovadores.

: Financia até R$ 30 milhões para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços inovadores. Linha Municípios Sustentáveis : Apoia projetos de inovação e sustentabilidade, incluindo iniciativas de cidades inteligentes.

: Apoia projetos de inovação e sustentabilidade, incluindo iniciativas de cidades inteligentes. Linha de Apoio a Investimentos Municipais: Destinada à modernização da gestão pública, promovendo eficiência e inovação.

Capacitação Gratuita em IA para Empreendedores e Gestores Públicos

Além do crédito, a qualificação profissional é fundamental para a adoção da IA. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está oferecendo 1 milhão de vagas em um curso gratuito de Inteligência Artificial.

O curso, com carga horária de quatro horas e certificação pela StartSe, é aberto a qualquer morador do estado alfabetizado, sem restrição de idade. As inscrições estão disponíveis até 31 de março pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.