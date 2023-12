Hungria resgata a essência do início de sua carreira e anuncia nova faixa “Lobo Guará”

A música está disponível em todas as plataformas de áudio, e o clipe também. Os fãs já aguardam ansiosamente por esse momento, desde que Hungria deu uma prévia desse trabalho no podcast “PodPah” há cerca de dois anos atrás.

Além de ter experimentado diferentes estilos musicais ao longo de sua carreira, como a parceria com o Maestro João Carlos Martins na música “Preta”, com Claudia Leitte em Saudade e com Marcelo Falcão no reggae “Céu Aberto”, Hungria sempre esteve conectado com suas raízes musicais. Com a colaboração de três produtores – Caio Passos, Neguim Pacificadores e Nine, do trap – ele criou esse projeto, que resgata o som original que o consagrou como um dos maiores artistas do segmento no país.

O videoclipe, dirigido por Fred Siqueira, traz um roteiro digno de cinema, onde o artista é retratado sendo estudado pelos produtores musicais que já trabalharam com ele. Através de uma ilusão visual, eles “operam” Hungria e o trazem de volta às suas origens.

Hungria conquistou o público com seu estilo inovador e ritmo originalmente pioneiro dentro de seu segmento, tornando-se um fenômeno na internet e em todas as redes sociais. Inspirado por artistas internacionais como Justin Timberlake, Snoop Dogg e Eminem, o rapper acumula números impressionantes, com bilhões de visualizações e 13,3 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube. Além disso, no Instagram, ele conta com mais de 11 milhões de seguidores, números que continuam crescendo a cada dia.