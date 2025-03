Humberto Circus desembarca em Osasco e apresenta o espetáculo Disney Magic Show

O Humberto Circus, que está encantando o público de Osasco, traz ao picadeiro um espetáculo de tirar o fôlego, além de muita diversão com apresentações de números tradicionais e radicais circenses. O Circo está com sua lona montada no estacionamento do Carrefour Osasco, e segue até 30 de março, oferecendo momentos inesquecíveis para famílias, casais, amigos e crianças.

Para deixar o espetáculo ainda mais mágico, o Humberto Circus abre as cortinas para o Disney Magic Show, onde o público pode se encantar com a presença dos personagens mais amados da Disney como Moana, a Família Madrigal, Frozen, Bela e a Fera, Timão e Pumba, Toy Story e a Turma do Mickey Mouse. As apresentações acontecem de 21 a 23 de março.

Os espetáculos são de terça a sexta-feira, às 20h30, aos sábados, às 17h, 19h e 20h30 e aos domingos às 15h, 17h e 19h.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Guichê Web ou na bilheteria física do circo. Crianças até 12 anos têm entrada grátis, acompanhada de um adulto pagante. Já estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada.

“Ficamos felizes em ter em nossos estacionamentos uma experiência como essa, onde a magia do circo se combina com a conveniência que oferecemos no Carrefour Osasco”, afirma Roger Teixeira, gerente de marketing do Carrefour Property, braço imobiliário do Grupo Carrefour Brasil.

Além de viver toda a magia do Humberto Circus, os visitantes podem tornar a experiência ainda mais completa explorando a Galeria do Carrefour Osasco, que faz parte das mais de 250 galerias administradas pelo Carrefour Property, braço imobiliário do Grupo Carrefour Brasil. O espaço reúne uma variedade de opções gastronômicas como Burger King, McDonald’s, Cacau Show, e Chef Empada, até serviços essenciais como farmácia, Banco 24h e Lotérica. Os shoppers podem também encontrar lojas como O Boticário, Nike, e Natura, além de opções para a casa como C&C Casa e Construções. A Galeria conta ainda com Skyfit Academia, Mr. Kids, Espaço Gira Kids e muito mais. Com um grande mix de serviços e lojas, a Galeria Carrefour Osasco oferece conveniência, compras e lazer em um único lugar.

“Os estacionamentos dos empreendimentos das bandeiras Carrefour, Sam’s Club e Atacadão são ideais para ativações, feiras, festivais e experiências ao ar livre. Pela alta visibilidade e grande fluxo de pessoas, os espaços têm sido cada vez mais procurados”, finaliza Roger. Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp no link.

Serviço

Evento: Humberto Circus

Data: até 30 de março

Horário: Terça a sexta-feira, às 20h30, aos sábados, às 17h, 19h e 20h30 e aos domingos às 15h, 17h e 19h

Ingressos: Guichê Web (guicheweb.com.br/pesquisa/Humberto%20circus ) e Bilheteria fisica do circo

Local: Av. dos Autonomistas, 1828, Vila Yara – Estacionamento Carrefour Osasco

Observação: Crianças grátis até 12 anos (acompanhada de um adulto pagante), Estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada.