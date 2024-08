Hulk tem lesão detectada e deve perder decisão da Copa do Brasil e clássico

O departamento médico do Atlético-MG confirmou nesta quinta (1) uma lesão muscular na panturrilha do atacante Hulk. O tempo de recuperação não foi divulgado.

Hulk sentiu dores no jogo de ida da Copa do Brasil contra o CRB, realizado em Maceió. O jogador não aguentou e foi substituído com 15 minutos do primeiro tempo.

O Atlético divulgou que os exames de imagem detectaram lesão muscular na panturrilha direita. O tratamento já foi iniciado e Hulk vira desfalque para a sequência da Copa do Brasil.

O jogo de volta contra o CRB será realizado na próxima quarta (7). No dia 10 de agosto, o Galo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.