Atlético-MG sofre apagão no início, mas minimiza estrago e empata contra o CRB

O Atlético-MG empatou com o CRB por 2 a 2 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi realizada no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O time alagoano fez dois gols em um intervalo de dois minutos com Willian Formiga e Léo Pereira. Paulinho diminuiu de pênalti ainda no primeiro tempo, Scarpa empatou no segundo.

O jogo de volta acontece na próxima quarta (7) na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O JOGO

Atlético é surpreendido com menos de 10 minutos. Com um gol aos 5 e outro aos 6, o CRB criou uma boa vantagem aproveitando falhas do adversário. O primeiro gol saiu com Willian Formiga subindo alto após cobrança de escanteio para marcar de cabeça. No reinício de jogo, os alagoanos pressionaram, Alan Franco foi desarmado e Léo Pereira acertou belo chute de fora da área para ampliar.

Mais problemas. Se o placar reverso já era preocupante para os mineiros, a sequência foi de mais tensão com uma lesão de Hulk. O camisa 7 sentiu dores após uma pancada, não aguentou ficar em campo e foi substituído com 15 minutos.

CRB muda postura e Atlético aproveita. O ritmo do jogo mudou após o recuo dos mandantes e a equipe alvinegra perdeu chances claras até conseguir a reação. Aos 40 da primeira etapa, Paulinho marcou de pênalti. O segundo tempo foi de mais pressão e, aos 8 minutos, Scarpa empatou com um belo chute de fora da área.

Um a menos. Logo após o gol, Willian Formiga se desentendeu com Scarpa durante dividida. O jogador do CRB foi derrubado, e já no chão acertou uma cotovelada no atleticano. Formiga recebeu o cartão vermelho direto.

Virada anulada. Cadu entrou no lugar de Paulinho e o garoto da base precisou de cinco minutos em campo para marcar o terceiro gol atleticano, já na reta final. Após muita comemoração entre os jogadores, o gol foi anulado em revisão do VAR por toque de mão de Vargas.

LANCES DE DESTAQUE

1×0. Gegê cobrou escanteio pela esquerda na primeira trave. Willian Formiga chegou de trás, subiu mais que a zaga e cabeceou para baixo. A bola pingou no gramado e morreu no fundo da rede.

2×0. Alan Franco foi desarmado no campo de defesa e o ataque do CRB aproveitou. Léo Pereira limpou a marcação e chutou colocado no canto do gol.

2×1. Paulinho cobrou pênalti com chute rasteiro no canto esquerdo. O goleiro Matheus Albino acertou o lado, mas não chegou a tempo.

2×2. Guilherme Arana deu passe para Gustavo Scarpa do lado direito, que finalizou de fora da área, sem deixar cair, direto no ângulo. Golaço do Atlético para deixar tudo igual.