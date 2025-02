Hulk iguala Neymar como maior artilheiro brasileiro em atividade

Hulk, atacante do Atlético Mineiro, tem mostrado um desempenho notável no início de 2025. Desde a última vez que Neymar marcou, Hulk balançou as redes em 26 oportunidades, igualando os feitos do ícone santista.

Os números impressionantes de Hulk, tanto em sua trajetória por clubes quanto pela seleção brasileira, o colocam ao lado de Neymar na lista dos oitavos maiores artilheiros do mundo em atividade, uma lista que é liderada por astros como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Com os dois de ontem, o Herói chegou a 439 gols na carreira e empatou com Neymar na artilharia dos brasileiros em atividade. ⚽️🏆



Ainda bem que você joga no meu time, Hulk! 🖤🤍 pic.twitter.com/uTRFSvI0sp — Atlético (@Atletico) February 16, 2025

Aos 38 anos, o jogador já acumula sete gols em apenas oito partidas nesta temporada, consolidando sua posição como o principal artilheiro do Campeonato Mineiro.

Os recordes acumulados por Hulk no Atlético Mineiro são igualmente significativos. Ele detém a marca de maior goleador da história do clube na Copa Libertadores, com 16 gols. Além disso, é o autor de 17 gols na Arena MRV e detém o título de maior artilheiro do Novo Mineirão, bem como do Atlético-MG na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, onde contabiliza 56 gols.